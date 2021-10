Lodi neschopnej plavby so 400 migrantmi pomáhajú dostať sa do prístavu

ATÉNY - Príslušníci gréckej pobrežnej stráže sa snažia dostať do prístavu malú nákladnú loď s približne 400 migrantmi na palube, ktorej zlyhal motor vo východnej časti Stredozemného mora pri ostrove Kréta. Informovala o tom v piatok agentúra AP.

Nákladnú loď plávajúcu pod tureckou vlajkou lokalizovalo grécke pátracie a záchranné plavidlo východne od Kréty. Tamojšie úrady predtým informovali, že loď je vážne poškodená a potrebuje pomoc. Bezprostredne nič nenasvedčovalo tomu, že by bol niekto na palube v zlom zdravotnom stave. Štátna príslušnosť cestujúcich ani posádky nebola známa. "Teraz je dôležité dostať loď do bezpečného prístavu," uviedol nemenovaný predstaviteľ oboznámený s operáciou.

Jedna z najväčších pátracích a záchranných operácií vo východnom Stredomorí

Podľa pobrežnej stráže sa plavidlo vydalo na more z Turecka a pravdepodobne malo v úmysle dostať sa do Talianska, kde sa migrantov často snažia prepraviť pašerácke gangy. Pobrežná stráž uviedla, že vzhľadom na počet ľudí na lodi ide "o jednu z najväčších pátracích a záchranných operácií vykonaných vo východnom Stredomorí". Grécko za posledných 18 mesiacov posilnilo kontrolu námorných hraníc, čo viedlo k tomu, že tam z Turecka prichádza značne menej migrantov, ktorí smerujú priamo do Talianska.