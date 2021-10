Učiteľka v Amerike si zavarila: Po tomto šokujúcom tanci na VIDEU ju škola vyrazila!

Video, ktoré bolo podľa Los Angeles Times zverejnené na internete minulú stredu, ukazuje učiteľku, ako spieva mnemotechnickú pomôcku „Sohcahtoa“, ktorá sa často používa na hodinách matematiky na zapamätanie si goniometrických funkcií. Pohybuje sa pri tom po triede a paroduje indiánsky tanec. Video má viac ako 3,7 milióna videní na Twitteri a stovky reakcií na Instagrame.

Práve tam ho zverejnil zástupca rodiny študenta, potomka pôvodných amerických obyvateľov, ktorý učiteľku natočil. Video vyhotovil po tom, čo pedagogička niekoľko minút používala indiánske bojové pokriky a predstierala seky tomahawkom. Žiak mal "pocit, že je na ňom páchané násilie a má právo nahrávať", znie vo vyhlásení na sociálnej sieti.

"Zdieľam toto video, pretože toto správanie sa už nedá zamiesť pod koberec! Ako dospelí sa musíme postaviť za svoju mládež! Prosím, pomôžte nám dostať to na verejnosť a ZDIEĽAJTE! Tento študent má domorodé krstné meno a navonok sa identifikuje ako domorodý Američan. Musíme ukončiť zneužívanie a diskrimináciu domorodej mládeže v školách! Pre tento typ správania neexistuje žiadne ospravedlnenie. Už nie sme v šesťdesiatych rokoch, ona by to mala vedieť najlepšie," píše sa ďalej v emotívnom statuse.

Riverside Unified School District vydala vo štvrtok vyhlásenie, v ktorom uviedla, že činy učiteľky „nereprezentujú hodnoty nášho okresu“. Počas verejných komentárov na zasadnutí školskej rady vo štvrtok večer niekoľko ľudí odsúdilo nedostatok kultúrnej citlivosti a označili video za rasistický čin. Meno učiteľky nebolo zverejnené.

A recording of one of our teachers has been widely circulated on social media. Click here for RUSD’s statement: https://t.co/P6nID4cMo3 pic.twitter.com/REemTRN6e8