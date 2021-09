Profesorka (25) sa omylom vyspala so svojím študentom: Vošla do triedy a takmer sa prepadla od hanby

Mladá učiteľka prehovorila na stránke Reddit o svojej nedávnej trápnej príhode. Na nemenovanej škole prednáša dohromady zhruba sto študentom, ktorí sú už všetci dospelí. Vzhľadom na to, že je medzi ňou a študentmi len malý vekový rozdiel, tí s ňou často flirtujú. Ona ale tvrdí, že všetky doterajšie pokusy ignorovala.

Zdroj: Getty Images

Ďalej píše, že z času na čas zájde s priateľmi do baru alebo na diskotéku, aby sa zabavila. Nedávno takto v podniku stretla mladíka, ktorého pomenovala Seth. Ten žene pochválil top, ktorý mala oblečený. Jedno viedlo k druhému a dvojica sa zrazu milovala v jeho apartmáne. O týždeň neskôr ale nastalo šokujúce rozuzlenie tohto sexuálneho dobrodružstva, keď profesorka dotyčného chlapíka zbadala medzi svojimi študentmi. "Keď som ho uvidela v mojej triede, úplne som zamrzla. Jeden deň bol v mojej vagíne, druhý deň v mojej triede. Zobrala som si svoje veci a odišla," opisuje trápnu situáciu.

Žena sa teraz bojí, že študent o všetkom povie svojim spolužiakom, čo by určite poškodilo jej dobrú povesť. Obrátila sa preto na užívateľov s otázkou, ako sa má teraz zachovať. Žiadnej dobrej rady sa jej ale nedostalo, užívatelia sa totiž na jej zážitku dobre bavia. "Myslím, že pri pohľade na vás je učenie asi to posledné, na čo dotyčný študent myslí," podotkla so smiechom jedna osoba. "Ďalšia skúška prebehne ústne," napísala ďalšia.