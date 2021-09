VIDEO Študenti v šoku: Kým strelec zabíjal na univerzite v Rusku, TOTO urobil prednášajúci!

PERM - Jeden z profesorov na Permskej štátnej univerzite v pondelok pokračoval vo výučbe aj v čase, kedy sa v škole strieľalo. Informovali o tom ruské médiá. Tlačové oddelenie univerzity dnes uviedlo, že prednášajúci uzavrel poslucháreň a urobil v danej situácii to najnutnejšie, píše agentúra Ria Novosti. Pri pondelkovej streľbe v areáli univerzity zomrelo šesť ľudí, ďalších 28 je zranených. Polícia kvôli streľbe priamo na mieste postrelila a zadržala osemnásťročného študenta. Momentálne je vo vážnom stave v nemocnici.

Prečo na pôde univerzity začal mladík strieľať, nie je doteraz úplne jasné. Jeho vyvádzanie pravdaže vyvolalo v škole chaos. Niektorí študenti sa pred ním schovali v posluchárňach univerzity, ďalší skákali z okien. Reakcia učiteľa Olega Syromjatnikova, ktorý pôsobí na katedre ruského jazyka a štylistiky, pravdaže vyvolala zvláštnu pozornosť ruských médií. Prednášajúci sa totiž napriek streľbe rozhodol pokračovať vo výučbe a študentom prednášal o dejinách ruskej literatúry, napísal server 59.ru s odkazom na samotných poslucháčov a záznam z výučby.

Zdroj: profimedia.sk

Prednášku podľa serveru odmietal prerušiť aj po tom, čo sa študenti pýtali, či by sa nemali zabarikádovať a schovať pod stoly. On sám neskôr webu 59.ru povedal, že sa o situácii poradil s vedením univerzity. "Dekan mi povedal, aby som pokračoval vo výučbe. Obzvlášť, keď informácie (o incidente) neboli oficiálne. Zachoval som pokoj a pokračoval v prednáške. Okamžite som zvnútra uzavrel kovové dvere, ktoré nejde prestreliť. Bolo by lepšie, keby v posluchárni vypukla panikla?" uviedol Syromjatnikov.

Kantora sa dnes zastalo tlačové oddelenie univerzity, ktoré však zároveň uviedlo, že jeho postup bude preskúmaný. "Hlavné je, že sa uzavrel v prednáškovej sále. Domnievame sa, že to je v tejto situácii prvý krok. To, že pokračoval v prednáške - tu sa môžu osobné hodnotenia líšiť. Každý prežíva stres inak. Dôležité bolo zachovať pokoj a nepanikáriť," uviedol tlačový odbor podľa agentúry Ria Novosti.

Medzi obeťami päť žien a jeden muž

Pred univerzitou sa dnes schádzali šokovaní a trúchliaci ľudia, kládli červené karafiáty a zapalovali sviečky pri provizorných pamätníkoch, popísala agentúra AFP. Gubernátor Permskej oblasti na dnešok vyhlásil deň smútku. Úrady tiež zverejnili zoznam obetí streľby, pri ktorej zomrelo päť žien a jeden muž vo veku 18 až 66 rokov. Z troch desiatok ranených je deväť ľudí podľa ministerstva zdravotníctva vo vážnom stave. Sedem z nich dnes úrady letecky prepravili na liečbu do viac než tisíc kilometrov vzdialenej Moskvy.

Streľba na školách nie je v Rusku príliš častá, ale pondelňajší útok je tretím takýmto za posledné tri roky, upozornila agentúra AP. V roku 2018 zastrelil študent odborného učilišťa na Ruskom anektovanom Krýme dve desiatky spolužiakov aj seba. Tento rok v máji 19-ročný mladík - bývalý žiak - zabil v škole v Kazani sedem detí, učiteľku a ďalšiu zamestnankyňu školy. Po tejto tragédii Rusko sprísnilo už tak pomerne striktné zákony, ktoré upravujú nákup zbraní.