Druhák v Česku zabudol v teste na bodky za vetami: Šokujúca známka od učiteľky, odborníci krútia hlavami

PRAHA - Druhák na základnej škole dostal dvakrát podčiarknutú päťku za to, že nedal v teste za každou vetou bodku. Pritom okrem tohto prehrešku mal celú písomku urobenú správne. Čo na to odborníci?

Informáciu o hodnotení učiteľky zverejnil na Facebooku na profile "Líný učiteľ" odborník na moderné vyučovanie Robert Čapek. "Naozaj sa úprimne hanbím za každého učiteľa, ktorý takto hodnotí, hanbím sa aj za riaditeľa, ktorý toto dovolí vo svojej škole, a hanbím sa aj za každého učiteľa, ktorý o podobnom zverstve vie, a nezasiahne," napísal Čapek. Matka, ktorá fotku písomky poslala, nechce zverejniť školu ani mesto, kde k prípadu došlo, a chce zostať v anonymite. "Bola odmietnutá s tým, že daná učiteľka je vraj vynikajúca," vysvetlil pre český portál Blesk.cz Čapek.

Pod záberom sa začali hromadiť komentáre rodičov. Jedna z mamičiek sa hnevá: "Toto mi priniesť syn zo školy, tak tam idem ihneď urobiť vietor! Aké demotivujúce." Iný prispievateľ jej však oponuje. "Vietor by ste mali urobiť doma. Bodka za koncom vety musí byť. Po tomto si to dieťa aspoň zapamätá. Zas tak hrozné to pre to dieťa nie je."

"Ja som dostala rovnakú známku pred mnohými a mnohými rokmi za úplne rovnaké chyby. Zabudla som na bodky na konci viet. Dodnes si pamätám, ako smutno mi bolo. Ale tiež som už nikdy takú chybu neurobila. Tak silný zážitok to pre mňa bol. Takže ktovie, ako to učiteľka myslela," píše iná diskutujúca. Čapek v tom však má jasno: "Bolo by to hlúpe aj na druhom stupni, ale na prvom je to neospravedlniteľné. Vari podobné ´učiteľky´ sú úplne zbavené súdnosti, empatie a citu? Čo by si pomysleli, keby podobné hodnotenie prinieslo ich dieťa alebo vnúča," kladie si otázku pedagóg a lektor.

Expertka má jasný názor

Portál s týmto prípadom oslovil aj vývojárku testu z českého jazyka Scio a bývalú učiteľku českého jazyka Kateřinu Kotkovú. Tá pripustila, že požiadavka na správnu interpunkciu je aj v katalógu k jednotným prijímačkám pre piatu triedu. Ako ďalej vysvetlila, dať žiakovi druhej triedy dvakrát podčiarknutú päťku, ktorý inak píše čitateľne, len urobí jednu chybu niekoľkokrát, je skôr prejav nekompetencie učiteľa. Na druháka je to hodnotenie príliš prísne. Okrem toho by cvičenie ako toto Kotková ani neznámkovala. Chýba jej v tom zmysel a motivačný prvok. Takéto cvičenie ani nevypovedá o tom, či by žiak dával bodky pri súvislom texte.

"Naopak, dá sa predpokladať, že v takomto texte by mu pravdepodobne bodky chýbali. Tu ale začína každú vetu na novom riadku, čo ho nenavedie k tomu, aby sa zaoberal ukončením vety predchádzajúcej. Nie je to práve didaktické, celkom úprimne veľmi neviem, k čomu takto štruktúrované cvičenie reálne slúži," zamýšľa sa Kotková.

Čo na to učiteľka prvého stupňa?

Blesk.cz oslovil učiteľku prvého stupňa v Prahe Markétu Zelenú. Podľa nej nejde o žiadny test, pretože to je cvičný zošit. V takomto prípade spochybňuje, či by sa vôbec známky mali dávať. "Každopádne je uvedené hodnotenie úplne nezmyselné. V druhej triede sa deti písať ešte len učia, rovnako tak užívať veľké písmeno na začiatku a bodku na konci vety."

Okrem toho pri jednej rovnakej opakujúcej sa chybe by mala maximálne znížiť známku o jeden stupeň. "Ja by som však hodnotila jednotkou, pretože v druhej triede mi nepríde zmysluplný systém zníženia známky po jednej chybe," dodáva Zelená s tým, že je škoda, že sa k tomu nemôže vyjadriť aj dotknutá učiteľka, pretože vždy je dobré vypočuť si názor všetkých strán.

Ako naučiť deti písať bodku?

Kotková ponúka aj návod, ako riešiť problém s bodkou za vetou. "S chybou, ako je táto, sa dá pracovať na hodine aj tak, aby si to deti nabudúce zapamätali." Navrhuje, aby sa veta napríklad prepísala na tabuľu. Deti by tak mohli prísť samé na to, že ide o vety, ktoré predsa ukončujeme bodkou, čo tu chýba. "Bola by to pre nich aktivita, ktorá by im nebola nepríjemná, možno skôr naopak, a tú znalosť by si z nej odniesli bez traumy z päťky," vysvetlila.