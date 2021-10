Izraelská vláda vyhlásila klimatickú zmenu za otázku národnej bezpečnosti

JERUZALEM – Izraelský premiér Naftali Bennett vyhlásil v nedeľu boj proti klimatickej zmene za prioritu "národnej bezpečnosti" a prisľúbil podporu investícií do ekologickej energie. Informovala o tom agentúra AFP.

Niekoľko dní pred začiatkom svetovej klimatickej konferencie COP26 v škótskom Glasgowe, na ktorej sa Bennett zúčastní, oznámila izraelská vláda vytvorenie pracovných skupín pre zmenu klímy. "Klimatická kríza je jedným z hlavných problémov svetovej agendy," uviedol Bennett. "Týka sa života nás všetkých, ako aj životov našich detí a vnúčat," dodal s tým, že v Izraeli "sme povinní sa touto otázkou zaoberať". Židovský štát patrí k členským krajinám Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré najmenej investujú do verejnej dopravy, približuje AFP. Podľa Bennetta však vláda schválila rozhodnutia týkajúce sa "podpory čistej a nízkouhlíkovej dopravy, energetickej účinnosti, znižovania emisií, podpory technologických inovácií a urýchlenia infraštruktúry".

V júni nová koaličná vláda vedená Bennettom stanovila Izraelu cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 27 percent do roku 2030 v porovnaní s úrovňou roku 2015. Do roku 2050 by malo ísť o pokles o 85 percent. Izrael je hrdý na svoje odvetvie špičkových technológií, pričom tamojšie spoločnosti v odboroch kybernetickej bezpečnosti, obrany a finančných technológií sa tešia medzinárodnému úspechu a zamestnávajú desatinu pracovnej sily v krajine. Izraelská vláda predpokladá uplatnenie podobných inovácií v ekologickom sektore.

Ministerka životného prostredia Tamar Zandbergová uviedla, že po "príliš mnohých rokoch otáľania" preukazuje izraelská vláda konečne "skutočnú angažovanosť" v tejto otázke. "Vláda sa pripravuje na klimatickú zmenu," vyhlásila.