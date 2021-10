KORONAVÍRUS Demonštranti v Terste neustúpia: Už piaty deň protestujú proti zavedeniu covidpasov

TERST - Talianski demonštranti, búriaci sa proti povinnosti preukazovať sa covidpasom na pracovisku, pokračovali v utorok v protestoch už piaty deň. Po tom, čo ich v pondelok polícia v meste Terst rozohnala pri vstupe do prístavu, strávili desiatky demonštrantov noc na hlavnom námestí Piazza dell'Unita, informuje agentúra APA.

Na námestí, kde sa od piatka schádzali odporcovia nových obmedzení súvisiacich s koronavírusom, sa v utorok ráno opäť zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí demonštrovali pod dohľadom polície, uviedli talianske médiá.

Zástupcovia pracovníkov prístavu, ktorý piatkový štrajk odštartovali, medzitým oznámili, že sa v sobotu stretnú s talianskym ministrom poľnohospodárstva Stefanom Patuanellim, ktorý pochádza z Terstu.

Severotalianske prístavné mestá sa stali magnetom pre demonštrantov proti najnovšiemu povinnému preukazovaniu sa covidpasom na pracovisku, ktoré v Taliansku vstúpilo do platnosti v piatok, pripomína APA. V uplynulých dňoch došlo k protestným akciám okrem Terstu aj v mestách Janov, Ancona a Ravenna.

Ide o bežpečnosť, tvrdí vláda

Talianska vláda tvrdí, že povinné preukazovanie sa zdravotným preukazom na pracovisku je potrebné na zaistenie bezpečnosti zamestnancov i na povzbudenie váhajúcich, aby sa dali zaočkovať.

Toto nariadenie bude platiť do konca roka. Zamestnanci, ktorí sa pokúsia nastúpiť do práce bez tohto osvedčenia, budú suspendovaní bez nároku na náhradu mzdy a bude im hroziť pokuta do 1500 eur.