Poľsko požaduje, aby súd EÚ skontroloval procedúru nominácie sudcov v Nemecku

Informoval, že návrh v tomto duchu predloží poľskému vládnemu kabinetu spolu s upozornením, že politizácia nominácií sudcov v Nemecku je v rozpore s pravidlami EÚ. Ak ECJ zastáva názor, že zapojenie politikov do výberového konania na posty sudcov v Poľsku vyvoláva otázky a obavy o nezávislosť súdnictva v Poľsku, potom by Poľsko podľa Ziobra malo analogicky položiť otázku týkajúcu sa nezávislosti budúcich nemeckých sudcov.

Ziobro spolu so svojím námestníkom Sebastianom Kaletom uviedli, že ak Európska komisia a ECJ spochybňujú zmeny v justičnom systéme v Poľsku, o to viac by mali spochybniť pravidlá platné v Nemecku, kde politici priamo vymenúvajú sudcov na spolkovej úrovni, čo zodpovedá v Poľsku najvyššiemu súdu.

Fundamentem UE jest zasada równości wobec prawa i traktatów. Ta równość musi być respektowana. Wytoczenie tej sprawy Niemcom pokaże hipokryzję tych, którzy nas atakują, a sami mają skrajnie upolityczniony proces wyboru sędziów. @RadiowaTrojka — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) October 18, 2021

Kaleta naproti tomu argumentoval, že "v Poľsku majú hlavné slovo v rozhodovaní, kto sa môže stať sudcom, sudcovia. Nikto v Poľsku sa nestane sudcom, ak na to neexistuje súhlas justičnej komunity". Ak by sa ukázalo, že ECJ uplatňuje na rôzne krajiny "rovnaký meter", "bol by to veľmi významný a dôležitý fakt", ktorý by "veľa vypovedal o tom, v akom bode sa EÚ ocitla a kam smeruje z hľadiska fungovania a systémových vzťahov medzi štátmi a orgánmi EÚ," vyhlásil Ziobro.