FOTO Poliaci demonštrovali proti zaobchádzaniu s migrantmi: Protestu sa zúčastnili aj bývalé prvé dámy

Michałów sa stal známym začiatkom októbra, keď tamojší pohraničníci poslali skupinu detí a žien späť do lesa napriek tomu, že požiadali o azyl."Nemôžeme sa nečinne prizerať tomu, keď deti trávia týždne v chladných, vlhkých, tmavých lesoch na poľskom území," uviedli organizátori podujatia na Facebooku. Od augusta sa tisíce ľudí, najmä z Blízkeho východu a Afriky, pokúšali dostať do EÚ z Bieloruska.

Zdroj: Twitter/Sara Cincurova

Poľská vláda reagovala rozmiestnením 6000 vojakov na hraniciach a vyhlásením výnimočného stavu, ktorý novinárom a humanitárnym organizáciám znemožňuje prístup do pohraničia. Žiadatelia o azyl a migranti sú podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviaznutí na hraniciach už celé týždne "v stále horších podmienkach". S blížiacou sa zimou rastú obavy, že sa situácia bude ďalej zhoršovať.

'In the forests, we should pick mushrooms, not bodies' Polish mothers shout in front of the border guard building in Michalowo, eastern Poland. 9 migrants are known to be dead at the PL-Belarus border so far. pic.twitter.com/EbUNe0pqmQ