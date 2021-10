KORONAVÍRUS Táto pani (66) je nevídaný úkaz: Absolvovala už štvrté očkovanie! Ako k tomu došlo?

VIEDEŇ - Dôchodkyňa z Viedne nebola schopná vyvinúť úplnú ochranu proti koronavírusu kvôli chronickému ochoreniu. Štvrtá striekačka by to mala konečne zmeniť.

Bozidarka S. sa koncom septembra nechala štvrtýkrát očkovať proti koronavírusu. „Najprv sme si mysleli, že došlo k chybe,“ hovorí jej vnuk.

Dôchodkyňa trpí astmou a cukrovkou. Aby sa ochránila pred covidom, bola na jar dvakrát očkovaná vakcínou Moderna. O nejaký čas neskôr, keď musela ísť do nemocnice kvôli kolapsu krvného obehu, jej odporučili tretie očkovanie vakcínou AstraZeneca.

Ale tým sa to neskončilo, pretože: „Pacient doteraz nebol schopný vytvárať protilátky kvôli základnému ochoreniu,“ povedala Karin Fehringer, hovorkyňa Všeobecnej nemocnice vo Viedni.

Štvrtá injekčná striekačka, opäť s Modernou, by mala konečne zdvihnúť 66-ročné protilátky. Kontrola budúci týždeň by mala priniesť istotu. "Samotný prípad nie je kritický. Neočakáva sa, že by došlo k nadmernému očkovaniu,“ hovorí rakúsky odborník na očkovanie profesor Herwig Kollaritsch.

Jeden zo sto nevytvorí žiadne protilátky

Podľa jednej štúdie každý desiaty človek s chronickým zápalovým ochorením nevytvára neutralizačné protilátky proti covid-19 ani po očkovaní mRNA. U zdravých ľudí to bol iba jeden zo 100.

Odborníci preto odporúčajú nové očkovanie - ideálne iným prípravkom vakcíny. Absencia protilátok neznamená, že neexistuje žiadna ochrana.