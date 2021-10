KORONAVÍRUS Nie sme v tom sami! Pozrite sa na očkovacie lotérie v zahraničí, odmenami sú marihuana či byty

TOKIO/MOSKVA/DUBAJ - Situácia začína byť zo dňa na deň stále viac a viac zúfalá a môže za to prebiehajúca tretia vlna pandémie a pretrvávajúca neochota niektorých ľudí sa proti ochoreniu Covid-19 zaočkovať. Jednotlivé štáty robia, čo môžu, aby aj ten zvyšok presvedčili na vakcínu, a mnohí, podobne ako my, zvolili cestu očkovacej lotérie, no odmeny sú od tej našej v zásade odlišné a miestami až bizarné! Uznajte sami.

Boli sme pomerne prekvapení z toho, ako už počas leta k nám prúdili zahraničné správy o očkovacích lotériách. Nebolo to však pre ich organizáciu ako takú, no skôr pre tie ceny.

Letný čas tejto téme venoval už aj český portál CNN Prima News, ktorý popísal skutočne prekvapivé ceny v očkovacích lotériách vo viacerých krajinách.

V Rusku išli byty či mobily

Najzaujímavejšia je určite situácia v ruskom meste Ufa, kde prišli skutočne s bohatým benefitom. Všetkým, ktorí sa nechali zaočkovať pridelili QR kódy, ktoré putovali do losovania. Medzi hlavnými výhrami (niektoré už odvtedy aj rozdali) sú také luxusné veci ako mestské byty či luxusné mobilné telefóny. Ministerstvo zahraničných vecí si dokonca pochvaľovalo, že tamojší záujem o očkovanie naozaj vzrástol.

Zdroj: Getty Images

Situácia v Rusku nebola práve veselá, a to aj v kontexte toho, ak si prirátame, že ruský Sputnik V ešte pred letom odmietalo viac ako 2/3 obyvateľov. V súčasnosti prekročili smutnú hranicu 1000 mŕtvych za 24 hodín.

Lístky na zápas či alkohol

Známy je tiež prípad v americkom New Yorku, kedy pred zápasom klubov New York Yankees alebo New York Mets poskytovali organizátori po zaočkovaní sa lístky zadarmo.

To však nebolo všetko, pretože v neďalekom New Jersey zase lákali iniciatívami typu "injekcia a pivo". Každý obyvateľ tohto mesta, ktorý v máji dostal prvú dávku vakcíny a vzal svoj vakcinačný preukaz do jedného z pivovarov, dostal pivo zdarma. S touto iniciatívou prišiel tamojší guvernér Phil Murphy.

Zdroj: Getty Images

V troch dubajských reštauráciách zase ponúkali zľavu 10 percent na prvý pohárik alkoholu, pri kúpe dvoch sa táto zľava zdvojnásobila.

Niekde zašli ešte ďalej

Pri alkohole to však neskončilo a na rade boli ďalšie bizarné odmeny za vpichnutie vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Opäť nemusíme ísť až tak ďaleko a v hlavnom meste Washingtone prepukla skutočne neuveriteľná kampaň "joint za očkovanie". Je pritom známe, že tam bolo rekreačné užívanie marihuany zlegalizované už v roku 2012.

Distribútori marihuany sa tam preto v lete rozhodli, že ponúknu ľudom starším ako 21 rokov, ktorí sa dajú zaočkovať, jeden marihuanový joint zadarmo. Kampaň mala trvať do 12. júla a distribútori marihuany sa do nej mohli zapojiť dobrovoľne.

Zdroj: Getty Images

Čína zvolila potraviny

Podľa zahraničného portálu The Guardian sa iným smerom vybrala Čína. Tá sa rozhodla ísť cestou základných ľudských potrieb, a preto vo vlastnej očkovacej stratégií zvolila formu odmeňovania občanov jednou, alebo dvoma škatuľami vajíčok. Okrem toho ľudia tam dostávali aj kuracie krídla, vreckovky, múku či bezplatný vstup do parkov.

Zdroj: gettyimages.com

Elektronika sa stala výherným predmetom aj v Bulharsku

Zaujímavé vecné ceny boli aj v očkovacej lotérii v Bulharsku, kde si súťaž vyžaduje poslať SMS a ísť sa zaočkovať, čo potom odosielateľovi zaručí účasť vo vecnej lotérii. V nej potom môže súťažiaci a zaočkovaný človek získať jedny zo 102 smart hodiniek.

Zdroj: Getty Images

V porovnaní s týmito krajinami teda Slovensko zvolilo pomerne odlišnú cestu a namiesto vecných a konzumných záležitosti sa rozhodlo obyvateľstvo odmeňovať finančne.