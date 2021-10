KORONAVÍRUS Čína otestuje desaťtisíce krvných vzoriek z Wu-chanu, hľadať bude pôvod covidu

WU-CHAN - Čína v rámci vyšetrovania pôvodu koronavírusu SARS-CoV-2 otestuje desaťtisíce vzoriek z krvnej banky vo Wu-chane. Pre spravodajskú televíznu stanicu CNN to uviedol člen Čínskej zdravotníckej komisie. Tento krok prichádza s pribúdajúcimi požiadavkami o transparentnosť v súvislosti s pôvodom vírusu.

Vo februári tohto roku tím odborníkov zostavený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) určil 200.000 vzoriek, ktoré by sa mali podrobiť analýze. Sú medzi nimi vzorky z posledných mesiacov roku 2019. Podľa expertov by mohli odhaliť, kde a kedy sa vírus objavil u človeka prvýkrát.

Ak boli vzorky správne uskladnené, môžu obsahovať stopy prvých protilátok vytvorených človekom proti ochoreniu, uvádzajú odborníci.

Vzorky desaťtisícov ľudí odobraté v roku 2019 sú uskladnené v krvnej banke mesta Wu-chan. Predpokladá sa, že práve v tomto meste vírus prvýkrát infikoval človeka.

Vzorky sa uchovávajú

Krvné vzorky darcov sa uchovávajú po dobu dvoch rokov, ak by boli potrebné ako dôkazy na súde, uviedli čínske úrady.

Táto dvojročná "čakacia" lehota čoskoro uplynie pre vzorky z októbra a novembra 2019. Práve vtedy sa podľa názoru väčšiny expertov zrejme vírus objavil u človeka prvý raz.

Člen komisie uviedol, že aktuálne prebiehajú prípravy na testovanie vzoriek po uplynutí tejto dvojročnej doby, keď už nebudú musieť byť k dispozícii pre súdy.