KORONAVÍRUS Guvernér Texasu si robí svoje: Všetkým subjektom zakázal vyžadovať očkovanie

"Vydal som výkonné nariadenie, ktoré zakazuje akémukoľvek subjektu v Texase vyžadovať povinné očkovanie proti covidu," napísal Abbott na Twitteri. Zároveň dodal, že vakcína proti covidu je "bezpečná, účinná a je najlepšou obranou proti vírusu, no očkovanie by malo vždy zostať dobrovoľné a nemožno k nemu nikoho nútiť".

I issued an Executive Order prohibiting vaccine mandates by ANY entity in Texas.



I also added the issue to the Special Session agenda.



The COVID-19 vaccine is safe, effective, & our best defense against the virus, but should always remain voluntary & never forced. pic.twitter.com/8hHHLyebCk