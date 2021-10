KORONAVÍRUS Ruská strana odmieta akékoľvek kopírovanie AstraZenecy: Obvinenia sú falošné

MOSKVA - Ruský fond priamych investícií (RFPI), ktorý zodpovedá za marketing vakcíny Sputnik V v zahraničí, rozhodne odmietol, že by pri jej vývoji bol použitý vzorec vektorovej vakcíny Vaxzevria ukradnutý spoločnostiam Oxford/AstraZeneca.

RFPI súčasne označil článok pondelkového vydania britského bulvárneho denníka The Sun, kde sa o tom písalo, za falošný, plný klamstiev založených na informáciách od anonymných zdrojov, informovala v pondelok agentúra Interfax.

Ruský fond dodal, že článok z The Sun je bezvýznamný aj z vedeckého hľadiska, pretože Sputnik V a Vaxzevria "používajú úplne iné platformy".

Kým Sputnik V je založený na dobre preskúmanej platforme ľudských adenovírusových vektorov, ktorú predtým používalo aj Gamalejovo výskumné centrum pri vývoji vakcín proti vírusom Ebola a MERS, vakcína Vaxzevria využíva platformu šimpanzích adenovírusových vektorov, spresnil RFPI.

Sputnik V navyše používa jedinečný heterogénny posilňujúci prístup s ľudským adenovírusom 26 sérotypu rAd26 a 5 sérotypu rAd5, zatiaľ čo AstraZeneca a ďalší vývojári vakcín proti chorobe COVID-19 používajú v oboch dávkach rovnakú látku.

Článok denníka poškodzuje snaženie ľudí

Podľa RFPI je článok v denníku The Sun neetický a poškodzuje úsilie každého jednotlivca vynaložené v boji proti koronavírusu.

RFPI súčasne pripomenul, že tvorcovia Sputnika V a vakcíny Vaxzevria vykonávajú spoločné štúdie kompatibility svojich preparátov a majú predbežné výsledky o bezpečnosti a účinnosti ich kombinácie.

Podľa denníka The Sun vzorec vakcíny vyvinutý spoločnosťami Oxford a AstraZeneca odcudzili agenti ruských tajných služieb. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakcii na toto tvrdenie označil v pondelok bulvárny denník The Sun za "hlboko nevedecký". Britská vláda sa k článku The Sun v pondelok odmietla vyjadriť.

Ruské ministerstvo zdravotníctva zaregistrovalo Sputnik V už v auguste roku 2020 – stala sa tak prvou vakcínou na svete proti chorobe COVID-19. Podľa časopisu The Lancet je jeho účinnosť 91,6 percenta. Používanie Sputnika V bolo schválené asi v 70 krajinách.