Druhý volebný deň v Česku: Polícia prešetruje korupciu, podozrivý Róm predával hlasy za 40 eur

Aktualizované 11:55 Policajti vyšetrujú oznámenie o údajnom obchodovaní s hlasmi v jednej z ubytovní v Slanom na Kladensku. Vec je zatiaľ na začiatku a je vedená proti neznámemu páchateľovi, povedala dnes hovorkyňa stredočeskej polície Vlasta Suchánková.

"Prijali sme oznámenie, ktoré sa týkalo možného podozrenia s obchodovaním s volebnými hlasmi na jednej z ubytovní v Slanom. V danom prípade sme zahájili štandardné vyšetrovanie podľa paragrafu 158 pre podozrenie z marenia priebehu volieb. Vec je zatial na začiatku a je to vedené proti neznámemu páchateľovi," uviedla hovorkyňa.

Aktualizované 11:40 Mnohé obvody hlásia veľkú volebnú účasť, v piatok večer niekde presahovala až 50 percent, všíma si spravodajský server Novinky.cz. Pred štyrmi rokmi bola podľa tohto zdroja účasť za obidva dni 60,84 percenta oprávnených voličov – v sobotu však býva záujem nižší. Veľký záujem je o tieto voľby aj v zahraničí, poznamenávajú Novinky.cz.

Tento rok sa hlasy budú po prvý raz prepočítavať na mandáty podľa nových pravidiel. Namiesto d'Hondtovej metódy sa použije Imperialiho kvóta. Každá strana dostane v danom kraji toľko mandátov, koľkokrát sa kvóta vojde do počtu platných hlasov pre túto stranu. Zmierni sa tým výhoda pre víťaza volieb, vysvetľujú Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.

Aktualizované 11:30 Zamestnanec radnice v mestskej časti Brno-Žabovřesky omylom v piatok večer zakódoval objekt aj s volebnou komisiou. Na mieste zasahovali strážnici mestskej polície.

Výstraha z alarmu Žabovřesky radnice sa aktivovala po pol desiatej večer. "K úradu hneď vyšli dve hliadky a spojili sa s osobami vnútri a strážnici z operačného strediska súbežne zavolali kontaktnej osobe," povedal Ghanem.

Podľa neho sa nakoniec ukázalo, že sa do objektu nikto nepokúšal neoprávnene vniknúť. "Jeden zo zamestnancov radnice si len pri odchode z práce neuvedomil, že ešte stále prebiehajú voľby, a komisiu zakódoval v budove," dodal Ghanem. Doplnil, že alarm sa čoskoro podarilo deaktivovať

Aktualizované 11:10 Portál Romea.cz informuje o možnom podozrení z volebnej korupcie - konkrétne v Slanom. "Minulý týždeň v piatok prišli na ubytovňu dvaja ľudia, Róm a muž z majority. Ponúkali za každý hlas tisíc korun (asi 40 eur) a správcovi ubytovne 50-tisíc (asi dvetisíc eur) za to, že dohodne s obyvateľmi ubytovne hlasy pre hnutie ANO,“ uviedol pre portál Nikola Taragoš, riaditeľ organizácie Romodrom, ktorá ubytovňu spravuje. "Nahlásili sme to na polícii," povedal Taragoš.

Aktualizované 9:45 Predseda Prísahy Róbert Šlachta verí, že jeho hnutie prekoná vo voľbách päťpercentnú hranicu pre vstup do Snemovne. Povedal to dnes novinárom v Pohořeliciach na Brnensku, kde bol voliť. Podľa Šlachty je pre Prísahu úspech už len to, že od januárového založenia sa dostala "z ulice" do debát medzi najväčšie politické strany.

Aktualizované 8:30 Vo Fakultnej nemocnici Brno odovzdalo za prvý volebný deň hlas 112 pacientov. Povedala to hovorkyňa nemocnice Veronika Plachá. Ďalší budú voliť dnes. Desiatky pacientov volili aj vo Fakultnej nemocnici u svätej Anny v Brne, zhruba dvadsiatka odovzdala hlas v Nemocnici Znojmo.

Prezident Zeman odvolil už v piatok

Už v piatok odvolili všetci šéfovia parlamentných strán i prezident republiky Miloš Zeman. Ten pre svoj zdravotný stav hlasoval na zámku v Lánoch z invalidného vozíka. Ministerský predseda Andrej Babiš zopakoval, že kandiduje naposledy, a zdôraznil, že tohtoročné voľby považuje za najdôležitejšie v dejinách Českej republiky.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Rekordný záujem o hlasovanie zo zahraničia

Volebná účasť dosiahla podľa odhadov do piatkových skorých večerných hodín zhruba 20 percent, čo je podobná úroveň, aká bola pred štyrmi rokmi. České ministerstvo zahraničných vecí zaregistrovalo v piatok rekordný záujem o hlasovanie v zahraničí. O voličské preukazy na zastupiteľských úradoch požiadalo vyše 2400 ľudí, čo je o polovicu viac než pri prezidentských voľbách v januári 2018.

V českých parlamentných voľbách môže hlasovať viac než osem miliónov oprávnených voličov. O 200 poslaneckých mandátov sa aktuálne uchádza 22 subjektov – 20 politických strán a dve volebné koalície.

Výsledky budú známe v sobotu večer

Po uzavretí volebných miestností v sobotu popoludní sa začne sčítavanie hlasov. Priebežné výsledky bude zverejňovať Český štatistický úrad (ČSÚ) podľa toho, ako ich budú doručovať jednotlivé volebné komisie. Relevantné výsledky budú známe až v sobotu neskoro popoludní alebo večer.