Ako bude vyzerať nová česká vláda? Medzi opozičnými stranami sa strháva súboj o ministerské kreslá

Prakticky už teraz je jasné, že štyri ministerstvá dostanú Starostovia, ktorí v rámci koalície preferenčnými hlasmi porazili Pirátov. Tí budú mať iba dva ministerské posty.

Všetko bude ešte zamotané

Dráma sa bude zrejme odohrávať v rámci koalície Spolu. Podľa pôvodnej dohody mali pripadnúť štyri posty ODS, tri KDÚ-ČSL a dva TOP 09. Posuny však nastali v rámci ODS, kde si údajne krajská organizácia v Plzni nárokuje ministerské kreslo pre svojho predsedu Martina Baxu, ktorý dostal viac než 11.000 preferenčných hlasov.

Podľa verzie, ktorá sa objavila na pondelkových rokovaniach, by ľudovci prepustili ODS jedno ministerstvo a za to by dostali post predsedu snemovne. Oň má však záujem aj predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. O nej sa zároveň špekuluje aj ako o budúcej ministerke práce či zahraničných vecí.

Rokovania naberajú na intenzite

Rokovania podľa Lidoviek naberajú na intenzite – ODS si údajne presadila, aby sa vyjednávacie tímy zúžili z troj- na dvojčlenné. Má sa tak zrýchliť tempo rokovaní a zároveň znížiť riziko úniku informácií.

Nediskutuje sa údajne o poste premiéra, ktorý by mal prevziať Petr Fiala z ODS, pričom jeho pravá ruka Zbyněk Stanjura sa má stať ministrom financií.

Podobne sa zdá byť ustálené, že ministrom zdravotníctva bude lekár Vlastimil Válek z TOP 09 a ministrom vnútra líder Starostov Vít Rakušan.

V súvislosti so šéfom Pirátov Ivanom Bartošom sa hovorí o možnom vytvorení postu vicepremiéra pre digitalizáciu, avšak Spolu zrejme nebude súhlasiť s navýšením počtu hlasov pre PirSTAN vo vláde, zdôrazňujú Lidovky a pripúšťajú možnosť, že sa stane ministrom dopravy.