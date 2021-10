Snemovni Českého parlamentu má šéfovať Pekarová Adamová: Vo vedení budú všetky strany okrem SPD

Strane ANO odchádzajúceho premiéra Andrej Babiša ponúknu ako najsilnejšiemu subjektu v dolnej komore parlamentu dva podpredsednícke posty. Po jednom kresle vo vedení snemovne by mala mať každá z piatich koaličných strán (ODS, KDÚ-ČSL, TOP 09, Piráti a Starostovia). Naprázdno má z parlamentných strán obísť iba Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru (SPD). Ako pripomenul spravodajský server Novinky.cz, v prípade aktivácie ústavného článku 66 o zbavení právomocí prezidenta by práve do rúk Pekarovej Adamovej skladal demisiu súčasný premiér Babiš.

