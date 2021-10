USA budú s Talibanom rokovať v Dauhe: Prvýkrát od svojho odsunu z Afganistanu

Americká delegácia sa s predstaviteľmi Talibanu stretne v sobotu a v nedeľu v katarskom hlavnom meste Dauha, uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie. AFP pripomína, že USA sú s lídrami Talibanu v kontakte od vtedy, ako toto hnutie v polovici augusta prevzalo moc v Afganistane. Víkendové rokovania však budú prvými, na ktorých sa od zavŕšenia odsunu amerických vojakov stretnú s predstaviteľmi Talibanu tvárou v tvár.

USA bude na Taliban tlačiť

"Budeme na Taliban tlačiť v tom, aby rešpektoval práva všetkých Afgancov, vrátane žien a detí, a aby vytvoril inkluzívnu vládu so širokou (medzinárodnou) podporou," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí.

"Vzhľadom na to, že v budúcnosti Afganistanu sa črtá závažný ekonomický pokles aj možná humanitárna kríza, budeme na Taliban tiež vyvíjať tlak v tom, aby umožnil humanitárnym organizáciám voľný prístup do oblastí, ktoré to (pomoc) potrebujú," dodal.

Rozhovory nemajú naznačovať uznanie vlády Talibanu

Americké ministerstvo zahraničných vecí zároveň zdôraznilo, že rozhovory nemajú naznačovať, že USA uznávajú vládu Talibanu v Afganistane. Hovorca rezortu v tomto smere uviedol, že USA stále jasne trvajú na tom, že akúkoľvek legitimitu si "musí Taliban zaslúžiť svojimi vlastnými činmi".

Americká delegácia bude v rozhovoroch tiež požadovať, aby Afganistan mohli opustiť americkí občania a ich afganskí spojenci, ktorí sa ešte v tejto krajine nachádzajú. Ide o jednu z priorít amerického prezidenta Joea Bidena, približuje AFP.

Z Afganistanu sa nepodarilo dostať väčšinu spolupracovníkov

USA tvrdia, že Taliban sa im dosiaľ v tejto požiadavke snažil do značnej miery vychádzať v ústrety. Podľa údajov amerických úradov je v Afganistane dosiaľ približne 100 amerických občanov s afganskými koreňmi, ktorí sa ešte nerozhodli, či v tejto krajine zostanú alebo z nej odídu. Washington však zároveň priznáva, že sa mu z Afganistanu nepodarilo dostať väčšinu svojich afganských spolupracovníkov, ktorí chceli zo svojej vlasti odísť koncom augusta evakuačnými letmi.