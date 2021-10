Svet sa konečne dočkal: Facebook, Instagram a WhatsApp fungujú! Výpadok trval niekoľko hodín

Facebook možnú príčinu výpadku bezprostredne neuviedol, avšak podľa expertov na kybernetickú bezpečnosť išlo zrejme o chybu systému na správu doménových mien počítačov a ich IP adries (tzv. DNS systém).

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.