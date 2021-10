Nečakaný krok: Facebook chystá obrovskú zmenu! Zuckerberg chce zmeniť meno slávnej spoločnosti

Ako píše agentúra Reuters, zmena názvu má podľa The Verge symbolizovať, že spoločnosť sa chce sústrediť najmä na budovanie metaverza. Ide o verziu internetu pre virtuálnu realitu, ktorú tento americký technologický gigant vidí ako budúcnosť.

Generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg plánuje o novom mene hovoriť 28. októbra na tohtoročnej konferencii Facebook Connect, nový názov však firma môže odhaliť aj skôr, dodáva The Verge.

“I’m told that the new Facebook company name is a closely-guarded secret within its walls and not known widely, even among its full senior leadership.” https://t.co/PmEc16uZvm