Voľby v Česku: Posledný týždeň kampane bude veľmi dôležitý, myslí si politológ Kubáček

PRAHA - Posledný týždeň v kampani pred voľbami do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) bude veľmi dôležitý. Podľa prieskumov sa každý tretí volič stále nerozhodol, koho bude voliť. V rozhovore to povedal český politológ Jan Kubáček.

"Volič váha medzi viacerými subjektmi. Na jednej strane je tu koalícia SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a koalícia Piráti a Starostovia. Váhanie u potenciálnych voličov je citeľné aj medzi protestnými stranami Prísaha, Trikolóra a SPD. Niektorí (voliči) váhajú medzi ČSSD a KSČM – takže platí, že množstvo nerozhodnutých voličov je veľké," myslí si Kubáček.

Politológ predpokladá, že kartami môžu ešte zamiešať veľké televízne debaty. "Tie debaty budú mať dva dopady. Voliči sa budú rozhodovať, či podporia strany, ktoré majú okolo päť percent (ide o tzv. uzatváraciu klauzulu alebo volebný prah potrebný na vstup do PS PČR). Zároveň budú mať debaty dopad aj na voličov, ktorí váhajú v otázke mena prípadného nového premiéra. Tí sa rozhodujú medzi Petrom Fialom (SPOLU) a Ivanom Bartošom (Piráti a Starostovia)," vysvetľuje Jan Kubáček. Podľa neho môžu pár dní pred voľbami volebnými preferenciami zamávať aj kauzy, prípadné pokusy o pošpinenie, či neplánované zlyhania politikov.

Zdroj: SITA/AP

Hlavnou otázkou volieb podľa Kubáčka zostáva, či súčasný premiér Andrej Babiš (ANO) bude pokračovať vo funkcii premiéra s väčšinovou vládou, pretože prezident Miloš Zeman ho po voľbách veľmi pravdepodobne poverí zostavením novej vlády.

"Hrá sa o Andreja Babiša, či bude plnohodnotným premiérom, alebo bude ukončovať svoju politickú kariéru pozíciou v Poslaneckej snemovni (Parlamentu Českej republiky), pretože nie je vylúčené, že sa bude v budúcnosti uchádzať o funkciu (českého) prezidenta," povedal Kubáček. Veľkou neznámou nadchádzajúcich volieb podľa politológa zostáva, koľko politických strán sa napokon dostane do PS PČR.

"V podstate nie je ani také zásadné, čí budú strieborní alebo bronzoví koaliční partneri zo SPOLU alebo Piráti a Starostovia. Omnoho zásadnejšou správou bude, či sa do PS PČR dostanú strany ČSSD, KSČM a nové hnutie expolicajta Roberta Šlachtu (Prísaha). Hypoteticky by sa mohlo do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky dostať ešte hnutie Trikolóra. V tej chvíli by bola PS PČR veľmi pestrofarebná a zložito by sa hľadala povestná väčšina," vysvetlil Jan Kubáček.

V prípade, že by sa do Poslaneckej snemovne prebojovalo viacero subjektov na hranici zvoliteľnosti, Kubáček hovorí o nevídanom počte politických subjektov, ktoré by chceli hýbať českou politickou scénou.

"Môžem už teraz potvrdiť, že povolebná situácia bude pravdepodobne patová. Bude sa veľmi zložito hľadať meno nového premiéra a najmä väčšinová koalícia. A je dosť možné, že plnohodnotná vláda s plnohodnotným politickým mandátom vznikne až v polovici budúceho roka," myslí si politológ. Aktuálnu predvolebnú kampaň u západných susedov Slovenskej republiky Jan Kubáček prirovnal k nedávnej kampani v Nemecku.

Zdroj: SITA/Tobias Schwarz/Pool via AP

"Česká predvolebná kampaň sa dosť podobá na nedávnu nemeckú kampaň v tom, že sa úplne prehliada téma ekonomiky, (téma) stavu našich peňaženiek a téma stavu našich daní. To sa úplne obchádza. To už sa v Česku viac hovorí o koronavíruse, ktorý je však tiež v pozadí. Fakticky sa (počas kampane) riešia iba sekundárne, kultúrne témy. To znamená otázka migrácie, vzťahu k Európskej únii, otázka vzťahu k euru a k (Severoatlantickej aliancii) NATO. Takže kampaň je zaujímavá najmä tým, že sa riešia menej podstatné témy," povedal politológ.

Jan Kubáček je český politológ, špecializujúci sa na politický manažment, politickú komunikáciu a volebný marketing. Je autorom desiatok štúdií a niekoľkých odborných kníh. Prednáša na Katedre marketingovej komunikácie a PR Inštitútu komunikačných štúdií a žurnalistiky Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity (FSV UK).