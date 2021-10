Český politológ má jasno: Konečné slovo vo voľbách nebudú mať voliči, ale prezident Zeman

Miloš Zeman

PRAHA - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) ide o to, či sa podarí zvrátiť politický vývoj z rokov 2013–2021, ktorý ukázal nezadržateľný rozpad parlamentnej demokracie a právneho štátu. Je to problém politický, nie morálny. Povedal to český politológ, publicista a signatár Charty '77 Bohumil Doležal.