Nad európskou krajinou visí temný tieň: Katastrofická PREDPOVEĎ! Mieri do zimy ako z nočnej mory

LONDÝN - Dlhé rady pred čerpacími stanicami. Bitky panikáriacich vodičov, ktorým pred očami dochádzajú zásoby benzínu. Vojaci sú rozmiestnení po celej krajine, aby pomáhali pri distribúcii pohonných hmôt. A na pozadí pokračujúcej pandémie ochorenia covid-19, potraviny hnijúce na poliach a rodiny prepadajúce sa do chudoby.

Toto je Británia v roku 2021, napísal spravodajský server The New York Times. Ešte pred nedávnom, keď premiér Boris Johnson zrušil v júli všetky protipandemické opatrenia, bola nálada po celej krajine primerane optimistická. Úspešná očkovacia kampaň konečne obnovila milované slobody každodenného života - návštevy rodín a priateľov, stretávanie sa so známymi a zoznamovanie s neznámymi ľuďmi, posedenia v kaviarňach a reštauráciách.

Počty nakazených síce ďalej rástli, ale bilancia hospitalizovaných a mŕtvych podstatne klesla. Zdalo sa, že celá táto nočná mora už skončila. Ale posledných niekoľko týždňov akýkoľvek pocit normálnosti znova zahnalo. Dramatická palivová kríza, ktorú do značnej miery spôsobil nedostatok vodičov nákladných automobilov, kvôli ktorej na jej vrchole museli zatvoriť zhruba tretinu všetkých čerpacích staníc, najviac bije do očí.

Súbeh rôznych problémov - globálny nedostatok benzínu, stúpajúce ceny energií a potravín, problémy dodávateľských reťazcov a rozhodnutie konzervatívcov zoškrtať sociálne dávky - vrhá na budúcnosť Británie temný tieň. Dokonca aj Boris Johnson, známy svojím neobmedzeným optimizmom a žoviálnosťou, má problém túto situáciu nejako zľahčiť.

Spomienky na ťažkú minulosť

Panika minulých týždňov, ktorá vyvolala staré spomienky na búrlivý koniec 70. rokov 20. storočia, nebola nijako nečakaná. Po mnoho mesiacov vedúci predstavitelia priemyselných odvetví v rámci celého hospodárstva varovali pred chronickým nedostatkom pracovných síl. Nielen vodičov nákladných automobilov, ale aj zberačov ovocia, mäsiarov, čašníkov či zamestnancov v zdravotníctve.

Známky narušených dodávateľských reťazcov a ich vplyvu na podnikanie sú všade: prázdne regály v supermarketoch, potraviny kaziace sa na poliach, čím ďalej tým viac vývesiek upozorňujúcich na voľné pracovné miesta vo výkladoch obchodov a reštaurácií. Spracovatelia mäsa dokonca vyzvali vládu, aby im dovolila najímať väzňov.

Jednou z hlavných príčin tejto ošemetnej situácie je brexit, alebo prinajmenšom spôsob, ako sa k nemu vláda postavila. Británia preťahovala odchod z EÚ, ktorý sa odohral bez akejkoľvek skutočnej snahy Borisa Johnsona zabezpečiť hladký prechod. To viedlo k exodu európskych pracovníkov, čo potom ešte posilnila pandémia. Od júla 2019 do septembra 2020 odišlo z Británie až 1,3 milióna cudzincov.

Napriek tomu aj v čase, keď už začalo byť jasné, že Británia čelí zásadnému nedostatku pracovných síl, odmietli konzervatívci reagovať. Viedli prázdne politické reči a všetko označovali za "vykonštruovanú situáciu". Vykrúcali sa a ubezpečovali verejnosť, že nie je čoho sa obávať.

A keď si uvedomili, že majú možnosť svoju nedbalosť vydávať za láskavosť, začali tvrdiť, že dôvodom ich neschopnosti konať bola vlastne snaha prinútiť spoločnosti, aby platili viac britským zamestnancom, namiesto toho, aby sa spoliehali na lacnú zahraničnú silu.

Toto alibi pre nečinnosť je nepresvedčivé. Napríklad v Holandsku zlepšil nový zákon platobné a pracovné podmienky pre vodičov nákladných vozidiel. V Británii zostávajú podmienky medzi najhoršími v Európe. A ponuka vlády v podobe 5000 dočasných víz pre vodičov z krajín EÚ, prišla príliš neskoro a v nedostatočnej forme.

Kúrenie alebo jedlo?

Namiesto vyšších miezd sa britská verejnosť zatiaľ stretla len s vyššími cenami. Inflácia rastie rýchlejšie než kedykoľvek od roku 1997. Globálne stúpajúca cena pohonných hmôt ďalej zaťažuje životy ľudí a energie v Británii sú drahšie než kdekoľvek inde v Európe.

Zatiaľ čo iné vlády, napríklad v Španielsku a Taliansku, sa postarali, aby boli rodiny v núdzi chránené pred rastúcimi nákladmi, konzervatívci takúto zhovievavosť neprejavili. Tri milióny domácností v Británii už žijú v "palivovej biede", kedy sa musia rozhodovať, či budú v zime kúriť alebo jesť. Očakáva sa, že potom, čo konzervatívci tento mesiac zvýšia hornú hranicu cien energií, tento počet stúpne o ďalšieho pol milióna.

Napriek tomu Boris Johnson tvrdí, že dodal britskému konzervativizmu vľúdnejšiu tvár. Zanietene hovorí o zvyšovaní úrovne a "naštartovaní" komunít, ktoré zostávajú pozadu. Ale správanie jeho vlády tomu nezodpovedá.

200-tisíc detí pod hranicou chudoby

Ku koncu septembra ukončila program, ktorý kompenzoval ľuďom až 80 percent strát príjmov počas pandémie. A 6. októbra znížia konzervatívci britskú všeobecnú sociálnu dávku, takzvaný Universal Credit, o 20 libier (23 eur) týždenne - a to v čase, keď je na nej závislých viac ľudí ako kedykoľvek predtým.

Ide o najväčšie jednotlivé znížení sociálnych dávok v britských dejinách a odhaduje sa, že ďalšieho pol milióna ľudí posunie pod hranicu chudoby - a to vrátane 200 000 detí. Novo predstavený fond pomoci v čase zimnej núdze v hodnote 500 miliónov libier (583,7 mil. eur) len ťažko zmierni následky dvanásťnásobne vysšieho škrtu.

Ale Boris Johnson s najväčšou pravdepodobnosťou neponesie následky svojich krokov. Jeho vláda, opierajúca sa o pohodlnú väčšinu, zostáva v bezpečí. Navyše on sám vie majstrovsky využívať krízy ako nové príležitosti. Dokáže sa prispôsobiť a nenechať zaťažovať zmyslom pre zodpovednosť alebo poctivosť, preto sa mu v nepriaznivých podmienkach darí. Zvyšok krajiny už také šťastie mať nebude.