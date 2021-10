KORONAVÍRUS Máte obavy z tretej dávky vakcíny? Takto je to s jej vedľajšími účinkami!

Hlásené vedľajšie účinky, ako je únava, slabosť a bolesť v mieste vpichu v ramene, boli po podaní tretej dávky vakcíny v každej vekovej skupine menej časté, citoval zo správy ministerstva denník The Times of Israel. Z asi 3,2 milióna obyvateľov Izraela zaočkovaných treťou dávkou vakcíny proti covidu hlásilo vážnejšie vedľajšie účinky iba 19. Ministerstvo dodalo, že odborníci tieto prípady stále skúmajú, aby zistili súvislosť medzi vedľajšími účinkami a vakcínou.

Zdroj: SITA/AP Photo/Maya Alleruzzo, File

V osobitnom vyhlásení ministerstvo zverejnilo aj údaje o nahlásených prípadoch myokarditídy – zápalu srdcového svalu – v skupine osôb vo veku 12–15 rokov, ktorým bola podaná prvá a druhá dávka očkovacej látky proti COVID-19. Rezort deklaroval, že v tejto vekovej kategórii bol pozorovaný zriedkavý výskyt myokarditídy. Po podaní prvej dávky vakcíny bol nahlásený jeden prípad z 331.538 detí. Podľa údajov ministerstva bol chlapec so zápalom identifikovaný päť dní po zaočkovaní.

