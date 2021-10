Herečka vo VIDEU parodovala krásnu hovorkyňu ruského ministerstva: Nečakaná dohra!

Hovorkyňa ruského ministerstva je Irina Volková, ruskými médiami označovaná aj za najkrajšiu policajtku v generálskej hodnosti. Larisa Krivonosovová ju v inkriminovanom videu parodovala ako "hovorkyňu Ussurijského okresu Marinu Volfovú", keď slovníkom policajných komuniké rezortná hovorkyňa referovala o vyhodení autobusovej zastávky do povetria kvôli zabudnutej taške s mrkvou.

Herečka krátko po odvysielaní videa dostala pokutu 1000 rubľov (cca 12 eur) za neoprávnené nosenie policajnej uniformy. V utorok sa Krivonosovová postavila pred ussurijský okresný súd a nasledujúci deň miestna správa ministerstva vnútra informovala o rozsudku nad "opakovane súdenou štyridsaťtriročnou miestnou obyvateľkou, obvinenou z vyhýbania sa úradnému dohľadu".

Seriálová paródia

Ten bol nariadený vlani, pretože dotyčná sa dopúšťala narušovania verejného poriadku, tvrdia policajti. Krivonosovovej vtedy tiež zakázali opúšťať domov v nočných hodinách a cestovať mimo okres. Tieto opatrenia ignorovala, a tak bola odsúdená na "reálny trest", ako sa v Rusku hovorí odsúdeniu na pobyt za mrežami či ostnatým drôtom.

Zámienka na potrestanie?

Inkriminované video je súčasťou relácie o fiktívnom úradníkovi Vitalijovi Nalivkinovi, ktorý beží už dva roky. Nalivkin v jednotlivých dieloch bojuje s lesnými požiarmi, smradom z kanalizácie, s koronavírusom a tiež so skorumpovanými policajnými dôstojníkmi. Tvorca relácie Andrej Kločkov ruskej redakcii BBC povedal, že úrady potrebovali len zámienku, aby jeho kolegyňu potrestali.

Skutočná Irina Volková

"To, že si nás všímajú orgány, nie je nečakané, ale nestáva sa tak často, že by nás posielali za mreže. Naposledy pred rokom, keď Nalivkina zavreli na päť dní," poznamenal Kločkov. Andreja Neretina, ktorý Nalivkina stvárňuje, zavreli na päť dní vlani v júni po tom, čo ho zadržali na ulici, pretože podľa policajtov na verejnosti sprosto nadával, a to je v Rusku zakázané. Odsúdený bol za drobnú výtržnosť a nepodriadenie sa policajtom. Po odvysielaní videa s Krivonosovovou ho znovu zadržali a uväznili na základe toho istého obvinenia, tentokrát ale na 48 hodín, dodala BBC.