Vladimir Putin otvorene: Angažovanie sa Spojených štátov v Afganistane viedlo k tragédii

MOSKVA - Spojené štáty ignorovali svojou inváziou do Afganistanu históriu a kultúru tejto krajiny. Vyhlásil to v stredu ruský prezident Vladimir Putin s tým, že išlo o tragédiu pre afganský ľud, informuje stanica Slobodná Európa (RFE/RL).

"Slobodu a demokraciu nemožno oddeliť od kultúry a tradícií určitého národa. USA sa miešali do záležitostí Afganistanu s úplným ignorovaním tradícií, kultúry a histórie afganského ľudu. Výsledok bol tragický," uviedol Putin na plenárnom zasadnutí fóra Ruský energetický týždeň v Moskve.

Šéf Kremľa to vyhlásil iba niekoľko dní predtým, ako bude Rusko hostiť členov novej afganskej vlády vedenej radikálnym hnutím Taliban na rokovaniach o budúcnosti Afganistanu. Putin sa však nezmienil o invázii bývalého Sovietskeho zväzu do Afganistanu z rokov 1979-1989, ktorej cieľom bolo podporiť komunistickú vládu v Kábule, všíma si RFE/RL. Po odchode Sovietov sa Afganistan dostal do chaosu a občianskej vojny. Následne, v polovici 90. rokov, krajinu po prvý raz ovládol Taliban.

Zdroj: SITA/Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Moskva bola tiež tichým podporovateľom amerického vpádu do Afganistanu v roku 2001, pričom Washingtonu odobrila používanie základní v Strednej Ázii, ako aj ruských zásobovacích trás. Spojené štáty stiahli v auguste 2021, takmer 20 rokov po tejto invázii, svojich vojakov z tejto krajiny a Taliban sa opätovne dostal k moci - islamisti obsadili hlavné mesto Kábul a prozápadná afganská vláda padla.

Rusko sa teraz aj napriek tomu, že Taliban označuje za teroristickú skupinu, snaží využiť odchod Američanov z Afganistanu a budovať vzťahy s novou vládou v Kábule.