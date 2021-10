Rusko chce do roku 2060 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, oznámil Putin

MOSKVA - Rusko, ktoré je jedným z najväčších producentov skleníkových plynov, chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Oznámil to v stredu na energetickom fóre v Moskve ruský prezident Vladimir Putin, píše agentúra AFP.

"Rusko sa v praxi bude snažiť o uhlíkovú neutralitu svojej ekonomiky. Stanovili sme, že to má byť najneskôr do roku 2060," povedal Putin. V júni Putin nariadil svojej vláde, aby vypracovala plán na zníženie emisií uhlíka do roku 2050 na úroveň stanovenú Európskou úniou. "Planéta potrebuje informované a zodpovedné opatrenia všetkých účastníkov trhu - producentov a spotrebiteľov - v záujme trvalo udržateľného rozvoja všetkých našich krajín," dodal Putin.

Rusko je v súčasnosti štvrtým najvyšším producentom emisií uhlíka a kritici tvrdia, že krajina nerobí v tomto smere dostatok. Podľa mnohých vedcov patrí Rusko - najmä jeho sibírske a arktické oblasti - medzi krajiny, ktoré sú najviac vystavené klimatickým zmenám.