Hrôzostrašné VIDEO! Zábava sa zmenila na tragédiu: Tréner chcel zachrániť kolegyňu, obaja sa utopili

Gagarin († 30) sa snažil o záchranu svojej kolegyne Fínky Emmy Mönkkonenovej († 24). Práve ona skočila do rozbúreného mora a dostala sa do problémov. Horko ťažko doplávala ku skalisku, ktorého sa snažila zachytiť, keď ju príboj opäť vymrštil do mora.

Dramatickú situáciu celý čas nakrúcala Danilova manželka Darya, píše Daily Mail. Video zachytáva aj to, ako dvojica kričí na Emmu, až sa napokon Danil rozhodne za ňou skočiť do mora.

В Испании девушка прыгнула со скалы, пытаясь повторить подвиг друга из России, — её унесло волной. Парень бросился на помощь, но погиб. Всё это снимала его жена



Данила Гагарин работал тренером в Торревьехе. Часто ходил на берег Коста-Бланка, супруга снимала, как он прыгает. pic.twitter.com/QdnRIYb5Qn — Mash (@mash_breaking) September 27, 2021

Na záberoch vidno, ako sa Gagarinovi podarilo dostať oboch na skalu, ale o chvíľu ich opäť zmietla voda. Vystrašená Darya nič nezmôže a plače. Nakoniec volá záchranárov.

Rozbehla sa pátracia akcia, žiaľ, s tragickým koncom. Telo Mönkkonovej našli asi tri kilometre od miesta. Gagarina našli dokonca až o deň, tiež bez známok života.