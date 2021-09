ZÁHADNÁ TRAGÉDIA Mladá rodina sa vybrala na turistiku: Všetkých ich našli mŕtvych, pitva nič neodhalila!

Kaliforniu šokovala smrť mladej rodiny, ktorá bola 17. augusta nájdená mŕtva pri rieke Merced v odľahlej oblasti v pohorí Sierra Nevada. Na telách Johna Gerrisha, jeho manželky Ellen Chungovej a ročnej dcéry Miju neboli žiadne zranenia. Mŕtvy sa pri nich našiel aj ich pes Oski. Polícia po nich začala pátrať po tom, ako ich zmiznutie oznámil rodinný priateľ. "Toto je veľmi nezvyčajná situácia. Nebohí nevykazujú žiadne známky zranení, žiadnu zjavnú príčinu smrti. Nenašli sme ani list na rozlúčku. Boli jednoducho len na turistike," uviedla hovorkyňa úradu šerifa v okrese Mariposa County Kristie Mitchellová pre denník San Francisco Chronicle.

Missing California family - John Gerrish, Ellen Chung, 1-year-old Miju - were found dead in the Sierra National Forest. Autopsies didn't reveal cause. https://t.co/KTEyqARuBt pic.twitter.com/nbk2IRXqV5 — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 22, 2021

Môžu za tragédiu jedovaté sinice?

Vyšetrovatelia najprv zvažovali teóriu, že rodina mohla byť otrávená toxickými výparmi z neďalekých opustených baní. Miestny šerif Jeremy Briese ale podľa denníka Fresno Bee tejto hypotéze neveril, pretože najbližšia baňa sa nachádza takmer päť kilometrov od miesta, kde boli nájdené telá. Prikláňa sa skôr k teórii o tom, že pod tragédiu sa podpísali jedovaté riasy a sinice. Lesná správa USA dokonca vydala v tejto súvislosti varovanie.

Tieto baktérie môžu totiž do prostredia uvoľniť toxíny, ktoré dokážu otráviť zvieratá ako dobytok či psy. Do tela človeka sa vedia dostať ich požití, cez kožu, ale aj prostredníctvom vdýchnutia. U ľudí, ktorí plávajú, brodia sa riekou alebo vykonávajú inú vodnú aktivitu vo vodnej ploche, ktorá je zanesená cyanobaktériami, sa môžu vyvinúť zdravotné ťažkosti v podobe kožnej vyrážky, hnačky a zvracania. K dlhodobejším následkom patria problémy s pečeňou, obličkami či nervovým systémom. Fatálne dôsledky ale zatiaľ zaznamenané neboli.

Rodinu našli v týchto miestach Zdroj: SITA/AP/Craig Kohlruss/The Fresno Bee

Pitva nič neodhalila

Odborníci odobrali z rieky Merced vzorky a momentálne zisťujú, či sa v nich nachádzajú toxické baktérie. "Fakt, že v tomto prípade sú dvaja mŕtvi, jedno dieťa a pes, je skutočne neobvyklý. Ak aj boli vystavení baktérii, tak by človek predpokladal, že nie všetci boli vystavení rovnakému množstvu," dodal profesor akvakultúry a vodných vied na Auburn University v Alabame Alan Wilson. Polícia momentálne čaká na výsledky toxikologických testov, ktoré by mali priniesť viac svetla do tohto záhadného prípadu. Pitva totiž nič neodhalila.