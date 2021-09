Vladimir Putin: Výsledky volieb svedčia o tom, že sa v Rusku rozvíja demokracia

Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

MOSKVA - To, že sa do ruskej Štátnej dumy dostalo po parlamentných voľbách viac politických subjektov, svedčí o rozvoji demokracie v Rusku. V sobotu to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s predsedami strán, ktoré sa dostali do ruského parlamentu. Informovali o tom agentúra TASS a spravodajský portál rbc.ru.