Vzťahy s USA sa pre spoločné záujmy oboch krajín napokon urovnajú, tvrdí Putin

Podľa ruského prezidenta spoločné záujmy Moskvy a Washingtonu povedú k tomu, že sa vzťahy medzi oboma krajinami napokon urovnajú. "Vychádzam z toho, že hlavné záujmy oboch krajín v oblasti bezpečnosti, zníženia počtu strategických zbraní, boja s terorizmom a praním špinavých peňazí - čo zahŕňa aj boj s daňovými rajmi - či stabilizácia energetického trhu... budú viesť k tomu, že sa tak alebo onak naše vzťahy urovnajú a americká vláda prestane špekulovať o rusko-amerických vzťahoch na úkor vlastných záujmov a záujmov svojich firiem," uviedol Putin na plenárnom zasadnutí fóra Ruský energetický týždeň.

