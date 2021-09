Štúdia odhalila záhadu: Prečo táto skupina ľudí menej často ochorie na KORONAVÍRUS?

Vyhlásenie, že fajčiari majú menšiu pravdepodobnosť, že sa nakazia koronavírusom, zapôsobilo minulý rok ako výbuch bomby. Aj keď správy o skúsenostiach a štúdie ukázali, že fajčiari majú zvýšené riziko závažných priebehov covid-19, objavili sa aj správy, že počet prípadov ochorenia je medzi fajčiarmi nižší ako medzi nefajčiarmi. Pochádzali z Nemecka, Francúzska a Izraela. Waleskí lekári dokonca zvažovali z tohto dôvodu použitie nikotínových náplastí. Presné pozadie ochranného účinku cigariet však doposiaľ nebolo jasné.

Vedci pracujúci s Keijim Tanimotom z Hirošimskej univerzity v Japonsku teraz priniesli svetlo do tmy. Podľa nich sú to práve karcinogénne škodliviny obsiahnuté v cigaretách, ktoré chránia fajčiarov pred infekciou. Ich štúdia bola publikovaná v časopise Scientific Reports.

Zdroj: Getty Images

Škodlivé látky pomáhajú

Problematické látky, ktoré sú v súvislosti s koronavírusom nápomocné, sú takzvané polycyklické aromatické uhľovodíky.

Podľa Tanimota a jeho kolegov tieto látky potláčajú tvorbu takzvaných ACE2 receptorov vo vlastných bunkách tela prostredníctvom inej molekuly. V prípade Sars-CoV-2 to predstavuje trest smrti. Pretože koronavírus potrebuje tieto receptory na to, aby prenikol do ľudského tela a napadol jeho bunky.

Štúdia by mala viesť k lieku

Vedci teraz chcú vyvinúť liek, ktorý pomôže zablokovať receptory ACE2. A to bez škodlivých účinkov fajčenia. „Musíme zdôrazniť, že existujú silné dôkazy o tom, že fajčenie zvyšuje závažnosť ochorenia Covid-19,“ povedal Tanimoto. Odvoláva sa na niekoľko štúdií, ktoré to dokazujú. Na základe týchto pozorovaní niektorí odborníci dokonca odporučili fajčiarom, aby s fajčením prestali.

Čo sú polycyklické aromatické uhľovodíky

Polycyklické aromatické uhľovodíky sú karcinogénne látky, ktoré sú výsledkom nedokončených spaľovacích procesov organických materiálov (drevo, uhlie, benzín, ropa, tabak, odpad) alebo potravín (grilovanie, praženie, údenie, sušenie). Sú to pevné, väčšinou bezfarebné zlúčeniny.