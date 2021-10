SKVELÉ SPRÁVY: Dočkali sme sa lieku proti koronavírusu! Sľubujú milióny dávok

BRATISLAVA – Pacientom infikovaným koronavírusom svitá nová nádej. Vyzerá to tak, že na trhu už čoskoro budú mať pacienti k dispozícii nový liek, ktorý výrazne znižuje riziko hospitalizácie či dokonca úmrtia.

Ako uviedol vedec Pavol Čekan, ktorý na novinku upozornil, ide o skvelú správu. "V priebežnej analýze štúdie fázy 3 perorálny antivírusový liek od firiem Merck a Ridgeback Biotherapeutics, Molnupiravir, znížil v porovnaní s placebom u pacientov s miernym alebo stredne závažným ochorením Covid-19 riziko hospitalizácie alebo úmrtia o približne 50 percent," poukázal.

Pripomenul však, že kým ho budú môcť začať užívať pacienti, potrvá to ešte nejaký čas. "Do vtedy, ale možno aj potom, zostáva očkovanie stále najlepším spôsobom ochrany pred COVID-19," dodal.

Sľubujú 10 miliónov dávok do konca roka

Do štúdie sa zapojilo 775 dospelých s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, u ktorých bol predpoklad na zvýšené riziko ťažšieho priebehu ochorenia.

Molnupiravir je antivirotikum, ktoré má upraviť RNA vírus tak, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu množeniu. Pokiaľ by bol schválený, išlo by o prvý perorálny antivírusový liek na COVID-19. "Výsledky predbežnej analýzy nás veľmi povzbudzujú a dúfame, že molnupiravir, ak bude schválený na použitie, môže mať vážny vplyv na kontrolu pandémie," uviedla Wendy Holman, generálna riaditeľka spoločnosti Ridgeback Biotherapeutics. Partnerstvo so spoločnosťou Merck označila za rozhodujúce pre zaistenie rýchleho globálneho prístupu lieku.

Spoločnosť teraz plánuje v Spojených štátoch amerických čo najrýchlejšie požiadať o núdzové použitie lieku a následne sa so žiadosťami obrátiť aj na všetky regulačné úrady vo svete.

Spoločnosť Merck už avizovala, že do konca roka dokáže vyrobiť 10 miliónov dávok. Už teraz má vraj uzavreté zmluvy s vládami po celom svete. To, aká je cena lieku, však známe nie je.