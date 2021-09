MIMORIADNE z Chorvátska: Tajomná žena so stratou pamäte je údajne Daniela z Trenčína!

Ženou z Chorvátska má byť Slovenka Daniela.

Pátral po nej celý svet

KRK - Identita ženy nájdenej pred deviatimi dňami na ostrove Krk bola dlho záhadou, no vyzerá to tak, že polícia a verejnosť začínajú mať v prípade jasno. Žena si nepamätá, kto je, odkiaľ pochádza a ako sa ocitla v Chorvátsku. Hovorí dobre po anglicky, ale podľa všetkých indícií by malo ísť o Slovenku Danielu. Na sociálnych sieťach boli zverejnené už aj jej fotografie, pričom podoba je naozaj výrazná.