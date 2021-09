Prípad Slovenky so stratou pamäte v Chorvátsku je stále záhada: Rozlúštiť ju pomohlo svedectvo čašníka!

Zdroj: Instagram/Nina Smidt, primorsko-goranska-policija.gov.hr, Reddit

KRK - Chorvátska polícia v stredu identifikovala ženu, ktorú nedávno našli v odľahlej časti chorvátskeho ostrova Krk. Nepamätala si svoje meno a nevedela, ako sa tam dostala. Dnes je už známe, že ide o 57-ročnú Slovenku Danielu z Trenčína, no aj tak chýba ešte niekoľko dielikov do skladačky tohto záhadného prípadu. Svetlo pomohol vniesť čašník, ktorý ženu spolu s kamarátmi odviezol deň pred nájdením z Klimna do izolovaného zálivu Sulinj.