Tragická nehoda v Chorvátsku: Vodič BMW spôsobil smrť dvoch Slovákov na bicykloch!

ŠIBENIK - V piatok okolo 11-tej hodiny dopoludnia došlo na chorvátskej ceste medzi mestami Tribunj a Ivinj k dopravnej nehode, v ktorej dôsledku zahynuli dvaja slovenskí cyklisti. Podľa tamojšej polície je za tragédiu zodpovedný nemecký vodič na BMW, ktorý neprispôsobil jazdu podmienkam a prešiel do protismeru, kde vrazil do dvojice.

Podľa portálu dnevnik.hr v čase nehody pršalo a vozovka bola mokrá. Vodič (65) na BMW vchádzal do ľavotočivej zákruty, no neprispôsobil rýchlosť svojej jazdy podmienkam, stratil kontrolu nad vozidlom a prešiel do protismeru, kde zasiahol najprv 69-ročného muža, idúceho na elektrobicykli, potom vrazil do kamenného múra a následne zrámoval aj 71-ročnú cyklistku.

"Vzhľadom na silu nárazu obaja cyklisti spadli na zem, pričom auto po náraze do druhého bicykla opäť narazilo do toho istého kamenného múra, kde sa zastavilo. Zranených cyklistov previezli do nemocnice v Šibeniku, kde im bola poskytnutá lekárska pomoc, ale vzhľadom na závažnosť ich zranení zomreli,“ informovala chorvátska polícia s tým, že vodič BMW putoval do väzby a na krku má obvinenie zo spôsobenia dopravnej nehody.