Muž bez rúška zastrelil brigádnika, ktorý mu nechcel predať pivo: Alex (†20) si len chcel zarobiť na vodičák!

"(Neprejavujem) žiadnu ľútosť. Keď otravujete ľudí rúškami, jedného dňa sa niekto zblázni. Dobre mu tak," napísal jeden z členov verejnej skupiny v aplikácii Telegram. "Ideme na to," komentoval ďalší. Podľa tretieho diskutujúceho majú čin na svedomí "politici, ktorí svojimi pandemickými pravidlami tyranizujú občanov".

Politici sú zhrození

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas takéto vyjadrenia ostro odsúdil. "Mladý človek bol zastrelený. (Stúpenci protestného hnutia) Querdenker tento čin na internete oslavujú. Nenávisť týchto nepoučiteľných osôb rozdeľuje našu spoločnosť a zabíja ľudí. V našej spoločnosti pre nich nie je miesto," napísal na sociálnej sieti Twitter šéf nemeckej diplomacie. Querdenker je podľa agentúry AP najvýraznejším nemeckým hnutím bojujúcim proti pandemickým opatreniam.

Ein junger Mensch wurde erschossen. #Querdenker feiern die Tat im #Netz. Der #Hass und die #Hetze dieser Unbelehrbaren spaltet unsere Gemeinschaft und tötet Menschen. Sie haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. https://t.co/a0SHss0y46 — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) September 21, 2021

V podobnom duchu ako Maas sa vyjadrila aj politička nemeckej opozičnej strany Zelení Renate Künastová. "Požiadavka na nosenie rúška ako motív vraždy mi nedáva zmysel," napísala Künastová na Twitteri.

Vrah a jeho obeť

Polícia medzitým pokračuje vo vyšetrovaní tragédie. Páchateľa už obvinila z vraždy. Jeho meno nezverejnili, spresnili však, že ide o muža nemeckého pôvodu, ktorý doteraz nemal žiadny záznam v registri trestov. Podľa médií ide o Maria N. (49), ktorý sa na sociálnej sieti prejavoval ako odporca protikoronavírusových opatrení. Nespáchal však predtým žiadny trestný čin, ani ho neevidovali ako účastníka demonštrácií. Vyšetrovatelia pri domovej prehliadke zaistili viacero zbraní aj strelivo. Podľa prokuratúry muž nemal zbrojný preukaz.

Jeho obeťou sa stal iba 20-ročný Alexander W., ktorý bol ešte študentom a na čerpacej stanici pracoval "ako výpomoc". Chcel si zarobiť na vodičský preukaz a žil v Idar-Obersteine, napísala agentúra DPA. Občania už cez víkend začali nosiť na miesto tragédie kvety a sviečky.

Zdroj: TASR/Birgit Reichert/dpa

Streľba na pumpe

Krvavý incident sa odohral ešte v sobotu večer v meste Idar-Oberstein v spolkovej krajine Porýnie-Falcko na juhozápade Nemecka. Páchateľ prišiel na čerpaciu stanicu s cieľom kúpiť 12 plechoviek piva. Keď nákup položil na pult pri pokladni, 20-ročný mladík ho vyzval, aby si nasadil rúško. Muž na požiadavku nereagoval. Namiesto toho budovu opustil a zamestnancovi pri odchode pohrozil rukou. Následne sa páchateľ okolo 21.45 h vrátil na čerpaciu stanicu, tentoraz so zahalenými ústami a nosom. Pri pokladni rúško stiahol. Zamestnanec čerpacej stanice ho opäť upozornil na povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Muž následne vytiahol revolver a mladému pumpárovi strelil do hlavy.

Mario N., ktorý pracuje na voľnej nohe v IT priemysle, sa počas vypočúvania priznal, že "odmieta dodržiavať opatrenia proti šíreniu koronavírusu". Čin podľa vlastných slov spáchal "z hnevu". Podľa vyšetrovateľov sa sťažoval na situáciu okolo koronavirovej pandémie. Cítil sa byť zatlačený do kúta a uviedol, že "nevidel iné východisko", než to dať najavo. Obeť sa mu pritom zdala byť "zodpovedná za celkovú situáciu, pretože presadzovala pravidlá", uviedol prokurátor.