Parlamentné voľby v Rusku: Opozícia ich označuje za frašku! Kandidát neveril tomu, čo urobili jeho súperi

Hlasovaniu predchádzali mesiace zásahov voči opozícii. Úrady prakticky zabezpečili, že najznámejší a najhlasnejší kritici Kremľa nekandidujú - niektorých z nich nové zákony vyradili z boja o verejné funkcie, ďalší opustili krajinu kvôli hrozbe trestného stíhania, iní boli uväznení, uviedla AP. Úrady zároveň vystupňovali tlak na nezávislé médiá či obrancov ľudských práv - rad ich dostal hanlivú nálepku "zahraničný agent", prípadne sa ocitli na zozname takzvaných nežiaducich organizácií.

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

Navaľnyj vo väzení

Vlnu represií odštartovalo januárové zatknutie opozičného predáka Alexeja Navaľného potom, čo sa vrátil do vlasti z Nemecka, kde sa liečil z otravy nervovo paralytickou látkou zo skupiny novičok, z ktorej viní Kremeľ. Ten obvinenia odmietol a spochybnil aj otravu. Úrady proti následným nepovoleným zhromaždeniam na podporu opozičníka tvrdo zasiahli. Navaľnyj si teraz odpykáva 2,5 roka väzenia kvôli porušeniu podmienky skoršieho rozsudku. V júni súd jeho organizácie zakázal ako "extrémistické", čo tiež znamená, že členovia Navaľného tímu nemôžu vo voľbách kandidovať. Uchádzať o politické funkcie sa z rôznych dôvodov nesmú ani niektorí ďalší opoziční politici.

Zdroj: SITA/AP Photo

Voľby sú vraj fraška

"Nemáme na výber. Všetci to vieme, všetci to vidíme. Nie je možné vidieť tieto voľby v pozitívnom svetle (...) je to len fraška," posťažoval sa agentúre AFP osvetľovač z moskovského divadla Grigorij Matvejev. "Nie sú to voľby," vyhlásil z exilu Navaľného spolupracovník Leonid Volkov. "Všetkých z boja vyradili (...) Všetko urobili tak, aby Jednotné Rusko získalo drvivú väčšinu," dodal Volkov, ktorý si napriek tomu myslí, že je možné vyvinúť na Kremeľ tlak vďaka "šikovnému hlasovaniu".

S tým prišiel pred niekoľkými rokmi Navaľného tím a v podstate ide o prostriedok, ktorý voličom odporúča najsilnejšieho z opozičných kandidátov, ktorý má v danom obvode šancu poraziť prokremeľského uchádzača. V minulosti sa táto metóda stretla s určitým úspechom, poznamenala AFP. Úrady web "chytrého hlasovania" nedávno zablokovali a pohrozili firmám Apple a Google pokutami a stíhaním, pokiaľ z virtuálnych obchodov neodstránia rovnakú aplikáciu.

Koľko percent získa Jednotné Rusko?

Podľa serveru The Moscow Times sú prebiehajúce voľby do Štátnej dumy, teda dolnej komory parlamentu, považované za test podpory pre Jednotné Rusko, ktoré sa potýka s poklesom popularity. Životná úroveň Rusov v poslednom desaťročí klesala a ďalšiu ranu jej zasadila pandémia covidu-19, približuje AFP. Strana, ktorá čelí obvineniam z korupcie, sa stala terčom frustrácie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

Podľa poslednej prognózy štátnej agentúry VCIOM by vládne zoskupenie mohlo získať okolo 42 percent hlasov, pričom v predchádzajúcich voľbách v roku 2016 dostalo 54,2 percenta hlasov a obsadilo 343 zo 450 parlamentných kresiel. Napriek tomu sa očakáva, že si udrží väčšinu. Stranu sa snaží podporiť tiež Putin, ktorého popularita zostáva vysoká a ktorý zoskupenie pomáhal založiť. Nedávno napríklad schválil zvýšenie platov vojakov či policajtov, čo sľúbil na augustovom zjazde strany.

Putin potrebuje poslušný parlament

Tieto voľby sú podľa niektorých analytikov pre prezidenta dôležité, pretože si chce nad parlamentom udržať úplnú kontrolu. V roku 2024 mu vyprší súčasný mandát a on sa rozhodne, či sa bude o post znovu uchádzať, alebo zvolí inú stratégiu, ako zostať pri moci, píše AP. "Putin rád udržiava neistotu a robí rozhodnutia na poslednú chvíľu," myslí si politický analytik Abbas Galljamov, ktorý predtým pracoval pre Kremeľ. "Nikto nebude do poslednej chvíle vedieť, čo urobí v roku 2024. Bude opäť kandidovať, alebo navrhne svojho nástupcu? Bude ďalšia ústavná reforma? Bude potrebné schváliť novú vládu alebo zmeniť volebné zákony? Putin chce mať voľné všetky cesty (...) Parlament preto musí byť úplne poslušný," domnieva sa Galljamov.

Podľa prognóz má parlamentnú nádej päť strán

Do Štátnej dumy kandidujú zástupcovia 14 politických strán. Podľa poslednej prognózy VCIOM môže prekonať päťpercentnú hranicu hlasov potrebnú pre zisk mandátov päť z nich - okrem Jednotného Ruska tiež komunisti, nacionalistická Liberálno-demokratická strana Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského alebo Spravodlivé Rusko, ktoré sa síce počíta k opozícii, ale podporuje Kremeľ, podobne ako ostatné opozičné parlamentné strany. Uspieť by mohla tiež vlani založená strana Noví ľudia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

Rusi budú okrem nového zloženia Štátnej dumy v rade miest voliť tiež členov miestnych zastupiteľstiev alebo gubernátorov. Na voľby tento rok prvýkrát od 90. rokov minulého storočia nevyšle pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Rozhodla sa tak po tom, čo Moskva obmedzila počet jej zástupcov, pričom krok zdôvodnila pandémiou.

Kuriozita v Petrohrade, dvojníci v Rusku

Ruskí opoziční politici sú zvyknutí mať proti sebe kandidátov s rovnakými priezviskami, aby zmiatli voličov vo volebných miestnostiach. Teraz sa zdá, že imitátori tiež menia svoje tváre, napísal britský The Guardian. Prekvapený tak zostal najmä Boris Višnevský zo strany Jabloko, ktorého dvaja protikandáditi v Petrohrade si zmenili nielen mená, ale na fotografiách na plagátoch prispôsobili aj svoj vzhľad tak, aby sa mu čo najviac podobali. Skutočný Višnevský sa ako jediný obťažoval nechať si kravatu.

Zvyšní dvaja kandidáti si nechali narásť fúzy a brady a volebnej komisii podľa Višnevského možno odovozdali fotografie aj upravené vo photoshope."Nikdy som nič také nevidel," povedal Višnevskij. Predtým nazval taktiku dvojníkov „politickým podvodom“.

Мошенничество продолжается.

Мои "двойники", на время выборов ставшие "Борисами Вишневскими", сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность. Отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались.

Посмотрите, как они выглядят на плакате, который будет висеть на участках. pic.twitter.com/16iV3NghoE — Борис Вишневский (@visboris) September 5, 2021

Prvý z dvojníkov sa pôvodne volal Viktor Bykov a výrazne zmenil aj svoj vzhľad. Na oficiálnej fotografii použitej na petrohradskej vládnej webovej stránke mal ešte plnú hlavu vlasov a vyzeral oveľa mladšie ako na snímke predloženej volebnej komisii. O druhom súperovi sa toho až tak veľa nevie. Pôvodne sa však volal Alexej Šmelev a pracoval ako obchodný manažér pre petrohradnú spoločnosť.

Višnevský uviedol, že nepozná motiváciu týchto mužov kandidovať proti nemu, je však presvedčený o tom, že by sa takto "nestrápňovali zadarmo". Spravodajský server Meduza informoval, že dvojníci do Štátnej dumy kandidovali najmenej v troch moskovských okresoch, väčšinou proti komunistom so silnými šancami v prieskumoch.