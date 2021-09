Z Kábulu odštartovalo lietadlo s cudzincami: Po prvýkrát od odchodu vojakov USA

Americká agentúra Associated Press citovala nemenovaného predstaviteľa USA, že v prospech odletu lietadla spoločnosti Qatar Airways do Dauhy intervenovali dvaja vysokopostavení predstavitelia vládneho hnutia Taliban. Na palube boli okrem Američanov údajne aj Nemci, Maďari či Kanaďania.

Some 200 passengers, including US citizens, took off from Kabul airport on the first flight carrying foreigners out of the Afghan capital since the Taliban took over pic.twitter.com/sFcgiKkaWW