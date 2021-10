Zakladajúci snem maďarskej strany Aliancia: Toto je nový predseda! Chce silné zastúpenie v parlamente

Nová strana Aliancia-Szövetség vznikla spojením zástupcov SMK, Mosta-Híd a hnutia Spolupatričnosť. Alianciu už zaregistrovalo aj ministerstvo vnútra, podľa registra politických strán vznikla premenovaním Spolupatričnosti. Strany Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť na svojich snemoch počas septembra odobrili zjednotenie, stanovy a ďalšie dokumenty potrebné na vznik Aliancie.

Strana pokladá za dôležitý občiansky princíp. Obhajuje súčasnú orientáciu krajiny, jej členstvo v Európskej únii (EÚ) a NATO, pričom základné a najužšie partnerstvo vidí v rámci V4 a EÚ. Tvrdí, že podporuje trhové hospodárstvo založené na princípoch slobodnej súťaže a je zástancom zeleného sociálne trhového hospodárstva.

Forró chce, aby národnosti mali silné parlamentné zastúpenie

Forró vo svojom príhovore prisľúbil, že v nasledujúcom období urobí všetko preto, aby Maďari a ostatné národnosti žijúce na Slovensku a nimi obývané regióny mali silné parlamentné zastúpenie. Požiadal voličov a sympatizantov novej strany o podporu a trpezlivosť. "Táto úloha nebude ľahká, práve naopak, bude veľmi ťažká. Avšak nie nesplniteľná. Budeme na to potrebovať veľa trpezlivosti, tvrdej práce a dôveru. Tvrdá práca vždy prináša ovocie, a verím v to, že to nebude inak ani v tomto prípade," uviedol. Strany majú v rámci Aliancie fungovať formou platforiem.

Sólymos zasa vyzdvihol potrebu jednoty a spoločného postupu. "Alianciu sme vytvorili, ale v praxi to bude fungovať len vtedy, ak aj v najmenšej obci budeme jednotní. Politika na celoštátnej úrovni je nesmierne dôležitá, ale naše politiky si musia nájsť cestu aj k miestnym komunitám," doplnil. Vylúčili spoluprácu s ĽSNS a Smerom-SD.