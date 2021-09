Afganské ženy sa neboja: VIDEO Priamo pred ozbrojenými talibmi protestujú za rovnaké práva

Demonštrantky požadovali prístup žien k vzdelaniu, právo vrátiť sa do zamestnania a podieľať sa na spravovaní krajiny. Na jednom z ich transparentov bolo napísané "sloboda je naše moto. Sme naňho hrdé".

Jeden z talibanských ozbrojencov sa vybral do davu, podľa svedkov však bol nahnevaný na okoloidúcich, ktorí sa pristavili pri demonštrácii, pričom so samotnými protestujúcimi ženami problém nemal.

Group of Afghan women staged protest today in #Kabul to demand their right to work and education.



Taliban have banned many women from working outside their homes and girls from attending school, university.



Yesterday, similar demonstration broke out in western city of Herat. pic.twitter.com/ouYxrCCdtv