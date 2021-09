Afganec (28) zverejnil FOTO biednej večere zo základne s utečencami v USA: To, čo sa strhlo, vôbec nečakal!

Hamed Ahmadi v súčasnosti žije v stane so 70 ďalšími krajanmi, no celkovo je na vojenskej základni ubytovaných už vyše 4000 utečencov. Podľa serveru MailOnline dochádzajú finančné zdroje aj potraviny. Svedčí o tom aj fotografia večere, ktorú vo štvrtok Hamed zverejnil na Twitteri. Išlo o dva malé kúsky kuracieho mäsa, niekoľko kúskov melónu a chlieb. Ďalšie jedlo sa malo podávať až o 12 hodín.

Jeho príspevok vyvolal silné reakcie na oboch stranách. U tých, ktorí považujú niečo také za neprípustné aj u tých, ktorí mali dojem, že mladík kritizuje bezplatné jedlo, ktoré dostáva ako utečenec a niektorí ho dokonca vyzvali, aby sa vrátil späť domov. Jeden z užívateľov napísal, že mu sám kúpi aj jednosmernú letenku.

Not complaining but this is what I got last night for dinner and the next meal is 12 hours later. Refugee life might be safe but never easy & favorable. Fort bliss El Paso Texas. #AfghanRefugees #afghanistan pic.twitter.com/2X7eP8Uwa0