Češku pohrýzla vretenica: Z toho, čo urobila potom, zostáva rozum stáť

PRAHA - Turistka (66) z Prahy si v stredu vyšla na Šumavu, aby pozbierala čučoriedky. Lenže pri prechádzke v lese ju pohryzol had - konkrétne vretenica obyčajná. Ženu nenapadlo nič lepšie, ako si jed z rany vysať ústami. Záchranárov si privolala až po dvoch hodinách.

Podľa záchranárov ju vretenica uštipla do prsta. Pomoc si hneď nezavolala, píšu novinky.cz. Keď si po dvoch hodinách predsa len pomoc zavolala, záchranári boli prekvapení z jej správania: "Na mieste sme zistili, že pani skutočne poštípal had do prsta. Ranku sme ochladili, žena bola počas ošetrenia veľmi nepokojná a skôr sa venovala svojmu psíkovi ako nám," popísal situáciu horský záchranár.

V sanitke sa stav turistky zhoršil. Opuchol jej jazyk a tvár. Ako vyšlo na povrch, žena sa správala po uštipnutí nerozumne. "Podľa informácií od záchranárov si totiž žena celú dobu pred naším príchodom vysávala jed z ranky a všetko prehĺtala. Podľa lekárov preto utrpela vážnu alergickú reakciu, ktorá ju výrazne ohrozila," dodal Ritter.

Aj na základe tohto prípadu horská služba varuje ľudí pred jedovatými hadmi. Keď už vás had poštípe, nevytláčajte, ani nevysávajte jed z rany.

"Ak nemáte možnosť schladenia, napríklad ľadom, zostaňte v kľude na mieste, čo najmenej sa hýbte a ihneď zavolajte pomoc," vysvetlil Michal Janďura, náčelník Horskej služby Šumava.