Turista si v hmle v národnom parku nevšimol, že je pri ňom medvedia rodina: Nasledoval útok!

Američan, ktorého identita nebola zverejnená, bol v pondelok večer na turistike v Národnom parku Denali, keď ho napadla samica grizly, ktorá bola v tom čase v jeho blízkosti spolu so svojimi dvomi mláďatami. V tom čase bola v oblasti hustá hmla, takže turista zrejme nepostrehol, že sa k rodinke priblížil na príliš malú vzdialenosť. Zareagoval však pohotovo a šelmu postriekal sprejom na medvede, ktorý mal pri sebe. I tak ale pri útoku utrpel zranenie lýtka, ramena a rebier, informovali predstavitelia parku vo svojom stanovisku.

Zdroj: Getty Images

Medvedica sa po incidente rýchlo vzdialila. Muž potom prešiel vyše dva kilometre, aby sa dostal do turistického centra Eielson, ktoré sa nachádza zhruba sto kilometrov od vchodu do parku. Odtiaľ ho už previezli do miestneho zdravotníckeho centra, kde mu bola poskytnutá prvá pomoc. Nakoniec bol hospitalizovaný v nemocnici Fairbanks Memorial Hospital.

Zástupcovia národného parku uviedli, že neplánujú lokalizovať grizlyho, pretože jeho útok bol obranný s cieľom ochrániť svoje mladé. "Medvedice, ktoré majú mladé, sa správajú defenzívne, najmä ak ich niekto prekvapí. Nič nenaznačuje, že medveď, ktorý útočil, je nejak obzvlášť nebezpečný," píše sa vo vyhlásení.