Turisti išli navštíviť známe vojnové bojisko: Odchádzali odtiaľ poriadne vydesení, dôvod na VIDEU

Greg Yuelling vzal svoje dcéry a dvoch strýkov vlani v septembri na miesto bývalého bojiska z čias občianskej vojny v Gettysburgu, aby nasali atmosféru histórie. Nakoniec však videli viac, ako očakávali. Greg, vedúci obchodu z New Jersey, povedal, že išiel v noci po ceste, keď on a jeho rodina zbadali postavy pohybujúce sa v tme. Znepokojujúce zábery zachytil na kameru. Ďalej prezradil, že jeden z jeho strýkov bol taký vystrašený, že zavrel okno na aute s tým, že to bol naozaj strašidelný zážitok.

"Išli sme tam ako turisti, aby sme sa dozvedeli viac o histórii občianskej vojny a pozreli si staré bojisko. Potom sa ale začali ozývať nejaké zvuky. Počul som veci naľavo od seba a môj strýko počul veci napravo a bola hmla, zvláštna hmla, iba v jednej oblasti nebola rozptýlená. Potom sme videli, ako sa nejaké tvary pohybujú v tme, boli vo veľkosti ľudí, jeden z nich prešiel priamo cez delo. Bolo to zvláštne, desivé, šialené," opísal Yuelling záhadný incident. Po návrate domov si rodina pozrela videá znova a na veľkej obrazovke. To ich vystrašilo ešte viac. Greg mal vraj z toho zlý pocit a dokonca v noci nedokázal zaspať.

Greg s jednou zo svojich dcér Zdroj: profimedia.sk

Bitka pri Gettysburgu sa odohrala medzi silami Únie a Konfederácie počas americkej občianskej vojny v júli 1863. Trojdňový krvavý kúpeľ mal za následok viac ako 50 000 obetí spolu s 5000 koňmi. Mnoho ďalších vojakov bolo okrem toho vážne zranených. Z lokality sa odvtedy stala známa turistická atrakcia, ktorá je označovaná za jedno z najstrašidelnejších miest v Amerike. "Počul som, že ľudia tam už údajne nakrútili duchov, ale až do našej návštevy sme boli skeptickí. Vždy som spochybňoval dôveryhodnosť ducharských videí, ktoré vidíte v televízii, nikdy som tomu neveril. Teraz verím všetkému," dodal Američan. Viacerí užívatelia v tom ale majú jasno. Podľa nich nejde o žiadnu duchársku epizódu, ale odraz predného skla.