KORONAVÍRUS Po osemnástich mesiacoch: Austrália chce o niekoľko týždňov zmierniť cestovné obmedzenia

Morrison priblížil, že Austrálčania zaočkovaní proti koronavírusu sa "o niekoľko týždňov" budú môcť vrátiť do vlasti aj vycestovať do zahraničia. Stane sa tak po tom, bude splnený vakcinačný cieľ - 80 percent úplne zaočkovaných obyvateľov starších ako 16 rokov, čo sa očakáva koncom októbra.

50% of all Australians aged 16+ are now fully vaccinated and nearly 75% have had their first jab.



Great stuff! Let's keep going! We're so close to hitting the targets in our National Plan so we can safely reopen & get back to doing more of the things we love to do.