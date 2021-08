Putin a Si Ťin-pching sa dohodli na spoločnom boji proti hrozbám z Afganistanu

Obaja lídri podľa Kremľa vyjadrili "svoju pripravenosť zintenzívniť úsilie v boji proti hrozbám terorizmu a obchodovania s drogami prichádzajúcimi z územia Afganistanu". Hovorili tiež o "dôležitosti nastolenia mieru v Afganistane a predchádzaní šíreniu nestability do susedných regiónov".

Dvojica zároveň súhlasila so zintenzívnením bilaterálnej spolupráce a tiež s čo najväčším využitím potenciálu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO), ktorej členovia sa majú zísť na budúci mesiac na summite v Tadžikistane. Niekoľko bývalých sovietskych republík v regióne strednej Ázie, v ktorých má Moskva svoje vojenské základne, má s Afganistanom a Čínou spoločnú hranicu.

Ako pripomína AFP, hoci bola Moskva spočiatku vnímala nové vedenie v Kábule s opatrným optimizmom, Putin v utorok varoval pred afganskými militantmi prichádzajúcimi z Afganistanu do susedných krajín a vydávajúcimi sa za utečencov. Putin tiež kritizoval zapojenie vonkajších mocností do vnútorných záležitostí Afganistanu. Uviedol aj, že Moskva sa "poučila" z desaťročnej invázie Sovietskeho zväzu do tejto ázijskej krajiny a v Afganistane sa teraz vojensky angažovať nechystá.

Po tom, ako sa Taliban 15. augusta dostal k moci, Čína oznámila, že je pripravená prehĺbiť "priateľské a kooperatívne vzťahy" s Afganistanom, približuje AFP.