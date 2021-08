ŠTEKLIVÉ FOTO Škandál belgického premiéra: Ženatý otec dvoch detí si robil zálusk na českú pornoherečku

RÍM - Belgický premiér Alexander De Croo (46) má na krku škandál, ktorý by ho mohol stáť nielen politickú kariéru, ale aj rodinné zázemie. Ženatý otec dvoch detí si totiž písal s pornoherečkou Evelinou Dellai (28) a žiadal ju o schôdzku. Zjavne ho uchvátila natoľko, že ju sám kontaktoval a flirtoval s ňou. Stalo sa to v období, keď ešte vlani zastával post ministra telekomunikácii.

Zdroj: SITA/Benoit Doppagne, Pool via AP

„Hej, zlato, viem, že si 24. novembra v Belgicku... Fantastické!“ citujú jednu zo správ De Crooa na Whatsappe talianske médiá. „Myslíš, že by sme si mohli dohodnúť stretnutie na nasledujúci deň, v pondelok 25.?“

Zdroj: Instagram/Eveline Dellai

Konverzáciu medzi politikom a mladou talianskou pornohviezdou s českými koreňmi odhalil novinár a spisovateľ Wouter Verschelden v knihe The Gravediggers of Belgium (Hrobári Belgicka), vydanej v júli 2021, ktorá pojednáva o pozadí politickej krízy v krajine. Správy vymenené cez Whatsapp, ktoré zverejnil belgický pornorežisér Dennis Burke, sa vracajú do obdobia, v ktorom bol De Croo ministrom telekomunikácií.

Zdroj: Instagram/Eveline Dellai

„De Croo mi napísal pri príležitosti jednej z mojich šou v Belgicku, že ma chce vidieť,“ citoval Eveline portál ilfattoquotidiano.it. "Nevedela som, kto to bol a ako získal moje súkromné ​​číslo,“ Zisťovala si preto identitu tajomného obdivovateľa. „Povedali mi, že je dôležitým politikom. Bol mojim fanúšikom, chcel ma vidieť. Tak sme sa porozprávali," dodalo dievča, ktoré natáča porno so svojou sestrou-dvojičkou Silvou a majú šou Dellai Twins.

Zdroj: Instagram/Eveline Dellai

Vzájomné stretnutie politika a pornoherečky sa však neuskutočnilo. „Aj ja by som ho rada videla, ale s ohľadom na moje a jeho záväzky sa nám to nepodarilo zorganizovať," vysvetlila Eveline.a dodala: "Je to škoda. Mám rada všetkých mužov s charizmou. Hlavne mocných mužov..."

Zdroj: Instagram/Eveline Dellai

A hoci ich konverzácia vyvolala v Belgicku škandál, Eveline samotná si z toho ťažkú hlavu nerobí. Prijímanie správ a žiadostí o schôdzky od politikov a mužov, ktorí zastávajú dôležité funkcie, sú pre ňu bežná vec. „Dostávam milióny správ od mnohých mužov. Mnohí z nich sú politici a sú známi, pre mňa je to normálne,“ uzavrela.