Pikantný dôvod odchodu Gatesa z Microsoftu? VIDEO Miliardár mal mať sexaférku s podriadenou!

Bill Gates

Zdroj: SITA/Ludovic Marin/Pool Photo via AP, File

SEATTLE - Členovia predstavenstva americkej softvérovej spoločnosti Microsoft vlani došli k záveru, že by zakladateľ firmy Bill Gates mal odísť z ich radov kvôli pokračujúcemu vyšetrovaniu, že mal pred rokmi vzťah so zamestnankyňou firmy. Napísal to denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa odvoláva na nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Gates odišiel z predstavenstva vlani v marci s tým, že sa chce viac venovať svojim dobročinnými projektom. Jeho hovorkyňa uviedla, že Gatesov odchod zo správnej rady nemá s vyšetrovaním nič spoločné.