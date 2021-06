Obrovský škandál Billa Gatesa: Prehovorili zamestnanci, pomer s inžinierkou, predstieraj, že sa to nestalo!

Bill Gates (65) nedávno po 27 rokoch manželstva oznámil rozchod so svojou manželkou Melindou, čím sa dostal do centra záujmu nielen verejnosti, ale aj médií. Postupne sa začali objavovať príbehy jeho bývalých zamestnancov, ktorí rozprávali o nevhodnom a nepríjemnom správaní, obzvlášť voči ženám na pracovisku. Okrem toho sa niekoľko ďalších pre magazín Vanity Fair rozhovorilo o Gatesových víkendových pobytoch s bývalými priateľkami, čo spochybňuje jeho nevinný imidž technologického nadšenca a filantropa. Hovorca zakladateľa firmy Microsoft však naďalej dôrazne popiera akékoľvek priestupky v jeho mene.

Zdroj: TASR/AP

Chcem ťa vidieť, pôjdeš so mnou večeru?

Minulý mesiac denník The New York Times publikoval tvrdenie o tom, že v roku 2006 sa Gates zúčastnil prezentácie svojej zamestnankyne a hneď po nej ju pozval na večeru. "Ak vám je to nepríjemné, predstierajte, že sa to nikdy nestalo," napísal Gates v e-maile. Zamestnankyňa správu ignorovala. O rok alebo dva neskôr bol Gates v New Yorku v mene svojej a Melindinej nadácie a na kokteilovej párty údajne obťažoval inú ženu. "Chcem ťa vidieť. Budeš so mnou večerať?" mal povedať pracovníčke nadácie. Žena sa zasmiala a odpovedi sa vyhla. Podľa šiestich súčasných a bývalých zamestnancov spoločnosti bol jej hlavný softvérový architekt známy tým, že pristupoval k ženám nevhodne, miestami až povýšenecky.

Zdroj: TASR/AP/Elaine Thompson

Utajená aféra

Denník The Wall Street Journal pred časom informoval o tom, že členovia predstavenstva Microsoftu sa v roku 2020 rozhodli pre Gatesovo odstúpenie z rady po tom, čo interné vyšetrovanie odhalilo jeho románik s jednou inžinierkou spoločnosti. Tá napísala predstavenstvu list koncom roka 2019 a tvrdila, že s Billom mali roky sexuálny pomer. "Výbor predstavenstva preveril prípad prostredníctvom externej právnickej firmy. Počas celého vyšetrovania spoločnosť Microsoft poskytovala rozsiahlu podporu zamestnankyni, ktorá vzniesla obavy," uviedol hovorca Microsoftu.

Gatesov hovorca vyhlásil, že aféra sa skončila "priateľsky" a jeho rozhodnutie odstúpiť z predstavenstva spoločnosti v marci 2020 nesúvisí s vyšetrovaním, ale skôr s jeho snahou viac sa sústrediť na svoju filantropickú prácu. The Wall Street Journal minulý mesiac tiež informoval, že Melinda mala obavy zo stretnutí jej manžela s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffrey Epsteinom. Bývalý zamestnanec Nadácie Billa a Melindy Gatesových prezradil, že zakladateľ spoločnosti pokračoval v stretnutiach s Epsteinom aj napriek tomu, že Melinda svojmu manželovi povedala o svojich nepríjemných pocitoch. Epstein spáchal samovraždu vo väzení v auguste 2019 počas toho, ako čakal na súd pre obvinenia z viacnásobného obchodovania s ľuďmi.